SGW zementiert Tabellenführung - Schermbeck in Überzahl siegreich

Drei Partien des 20. Spieltags der Oberliga Westfalen fanden am heutigen Sonntag statt. FuPa Westfalen war im Liveticker dabei. Zudem wurden aufgrund der witterungsbedingten Absagen auch ein paar Testspiele ausgetragen.
Die SG Wattenscheid 09 fuhr einen sicheren Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz ein. Erst kurz vor dem Abpfiff gelang den Ostwestfalen der 1:2-Anschlusstreffer.
Der SV Schermbeck, bei dem drei Winterneuzugänge in der Startelf standen, ging durch einen Strafstoß gegen Türkspor Dortmund in Führung. Da TSD-Kapitän Bingöl noch vor der Pause wegen einer Notbremse vom Platz flog, wurde es eine einseitige Partie, in der die Hausherren noch zwei Tore nachlegten.
Schlusslicht TuS Ennepetal holte bei der SpVgg Erkenschwick nach zweimaligem Rückstand immerhin einen Zähler, der etwas Hoffnung für die Rückrunde macht.
Bereits gestern hatte der ASC 09 Dortmund einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl eingefahren.
In den Testspielen überzeugte insbesondere der SV Westfalia Rhynern, der 4:2 beim Regionalligisten VfL Bochum II gewann.
20. Spieltag:
SV Schermbeck – Türkspor Dortmund 3:0
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün (51. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Jos Krechting (61. Jonas Erwig-Drüppel), Eren Özat, Bilal Akhal (71. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (61. Shawn Kiyau), Divine Boafo (79. Venis Uka) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel (74. Tolgahan Kaya), David Belenzada, Serdar Bingöl, Mats Brämer (46. Ömer Akman), Halil Can Dogan, Oguzhan Kefkir (76. Steven Kodra), Sercan Calik, Ilyas Khattari (76. Hayrullah Alici), Sezer Toy, Brayan Sosa (67. Mohamad Khani) - Trainer: Aldin Kljajic
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Kerem Sengün (28. Foulelfmeter), 2:0 Jamal El Mansoury (57.), 3:0 Ilias Bouassaria (81.)
Rot: Serdar Bingöl (41./Türkspor Dortmund/Notbremse)
SpVgg Erkenschwick – TuS Ennepetal 2:2
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Ole Overhoff, Kian Licina, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey (77. Marius Lackmann), Anis El Hamassi (46. Bajrush Osmani), Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz (66. Brightney Igbinadolor), Lukas Matena, Barbaros Inan, Yehor Koniuchenko (52. Dario Biancardi) - Trainer: Nassir Malyar
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Maxwell Bimpeh (87. Sebastian Lötters), Tomislav Simic, Francesco Santacroce-Di Gregorio (75. Mehmet Serif Dalyanoglu), Robin Gallus, Duje Goles, Christoph van der Heusen, Joel Westheide (69. Cedrick Hupka), David Vaitkevicius, Arda Nebi (81. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Kevin Hagemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Yannick Sager - Zuschauer: 288
Tore: 1:0 Lukas Matena (14.), 1:1 David Vaitkevicius (25. Foulelfmeter), 2:1 Yehor Koniuchenko (35.), 2:2 Cedrick Hupka (74.)
Rot: Lukas Matena (86./SpVgg Erkenschwick/)
SG Wattenscheid 09 – Victoria Clarholz 2:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat (73. Mike Lewicki), Steve Tunga (61. Nico Buckmaier), Ilias Anan (80. Deniz Duran), Finn Wortmann, Kevin Schacht (85. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück (90. Lazar Kahraman), Janis Büscher, Julian Linnemann, Sinan Aygün (77. Magnus Buschmeier), Julius Max Wiedemann (46. Leon van der Veen), Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer (61. Rene Michen), Arian Papenfort (75. Can Yilmaz), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 579
Tore: 1:0 Kevin Schacht (26.), 2:0 Ilias Anan (39.), 2:1 Nick Flock (90.+2)
ASC 09 Dortmund – SG Finnentrop/Bamenohl 4:1
ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Lars Warschewski (90. Josip Kopecki), Florian Rausch, Jannik Urban (80. Dustin Plöger), Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (75. Lewin Alexander D Hone), Luis Sebastian Kehl (77. Justus Zimmermann), Maximilian Podehl - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SG Finnentrop/Bamenohl: Armend Shaqiri, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt (75. Melvin Musangu), Elias Valentin Butzkamm, Nicolas Herrmann (77. Marten Schelle), Gordon Meyer, Robin Klaas (61. Erik Dier), Marlon Zilz, Anas Akhabach, Luca Uwe Herrmann (56. Eren Albayrak), Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 91
Tore: 1:0 Maximilian Podehl (8.), 1:1 Anas Akhabach (16.), 2:1 Elias Boadi Opoku (44.), 3:1 Maximilian Podehl (55.), 4:1 Jan-Patrick Friedrich (65.)
Testspiele:
SV Lippstadt 08 – Sportfreunde Lotte 0:3
Tore: 0:1 (1.), 0:2 (45.), 0:3 (67.)
SC Preußen Münster II – TuS Blau-Weiß Lohne 3:4
Tore: 1:0 Arbnor Hoti (6.), 1:1 Nico Thoben (11.), 1:2 Felix Schmiederer (17.), 1:3 Pelle Hoppe (23.), 2:3 Luca Steinfeldt (45.), 3:3 Niklas Varelmann (55.), 3:4 Nico Thoben (71.)
VfL Bochum II – Westfalia Rhynern 2:4
Tore: 1:0 Lars Holtkamp (21.), 1:1 Wladimir Wagner (37.), 1:2 Kerim Yüksel Karyagdi (54.), 1:3 Maurice Pascal Nüse (73.), 2:3 Jaden Korzynietz (77.), 2:4 Georges Arthur Baya Baya (86. Foulelfmeter)
Rot Weiss Ahlen – BSV Rehden 4:0 (3x 40 Minuten)
Tore: 1:0 Bernad Gllogjani (63.), 2:0 Marc Heider (64.), 3:0 Bernad Gllogjani (79.), 4:0 Davin Wöstmann (90.+1)
SpVgg Vreden – Vorwärts Epe 3:1
Tore: 1:0 Julius Gerster (8.), 1:1 Konstantin Gleis (30. Foulelfmeter), 2:1 Dennis Wüpping (59.), 3:1 Maximilian Hinkelmann (71.)