SGW souverän gegen Verl II - Lippstadt und Rhynern trennen sich torlos

Die Heimmannschaften könnten zumindest bis Sonntag Spitzenreiter ASC 09 Dortmund ablösen. Die SG Wattenscheid 09 erhofft sich daher einen Heimdreier gegen den SC Verl II, um nach dem etwas überraschenden Remis in Hiltrup sofort wieder in die Spur zu gelangen.
Auch der SV Lippstadt 08 könnte auf Platz 1 springen, wenn ein Heimdreier im Topspiel gegen den SV Westfalia Rhynern gelingt. Für die Gäste, die auf Platz 4 rangieren, dürfte in erster Linie gelten, nicht zu verlieren, um den Anschluss nach oben halten zu können.
Beide Partien könnt ihr auf FuPa Westfalen im ausführlichen Liveticker verfolgen.
Zu den Livetickern:
Die Partie begann mit einem engagierten Auftritt der Gastgeber, die sofort Druck auf die Rhynerner Abwehr ausübten. Karyagdi von Rhynern sorgte in der 16. Minute für die erste große Chance, doch Lippstadts Keeper Beermann parierte seinen Kopfball glänzend. Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Mittelfeldkampf, wobei beide Teams Chancen hatten. Muja vergab in der 30. Minute eine große Möglichkeit für Lippstadt und setzte den Ball am leeren Tor vorbei. Rhynern antwortete mit einem Distanzschuss von Wagner, den Beermann abwehrte. Nach der Pause blieb das Spiel ausgeglichen, aber die Torchancen blieben Mangelware. Karyagdi scheiterte in der 82. Minute erneut an Beermann, der mit starken Reflexen glänzte. Die Schlussphase brachte wenig Aufregung, und trotz mehrerer Ecken für Rhynern blieb es beim 0:0. Beide Defensivreihen standen stabil, was zu einer gerechten Punkteteilung führte.
SV Lippstadt 08 – Westfalia Rhynern 0:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski (85. Shayan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar (64. Kiyan Sadeghi), Maximilian Franke (80. Nico Jan Böll), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (79. Simon Kötter), Nico Alexander Tübing (63. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Connor Mc Leod (79. Johannes Thiemann), Kerim Yüksel Karyagdi (82. Mergim Deljiu), Georges Arthur Baya Baya (56. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 605
Wattenscheid übernahm schnell das Kommando. Ilias Anan sorgte in der 37. Minute für die Führung, als er mit einem präzisen Schuss den Innenpfosten traf und die Kugel ins Netz beförderte. Nur zwei Minuten später erhöhte Finn Wortmann nach einer cleveren Vorlage von Emirhan Hacioglu auf 2:0. Nach der Pause sorgte Kevin Schacht in der 49. Minute für die Vorentscheidung, als er den Abpraller nach einem Schuss von Steve Tunga verwertete und auf 3:0 stellte. Der SC Verl gab nicht auf und traf durch Lian Vega Zambrano in der 72. Minute. In der Schlussphase drängten die Gäste auf ein weiteres Tor, doch Wattenscheid verteidigte geschickt und sicherte sich den verdienten Sieg. Die SG-Fans unter den fast 1.000 Zuschauern feierten ihre Mannschaft, die nun mindestens bis Sonntag an der Tabellenspitze steht.
SG Wattenscheid 09 – SC Verl II 3:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira (70. Laurenz Kegel), Albin Thaqi, Tom Sindermann (59. Eduard Renke), Mike Lewicki, Steve Tunga, Ilias Anan (59. Deniz Duran), Finn Wortmann (59. Berkan Firat), Kevin Schacht (85. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer, Seung-ho Hwang (82. Adrian Nezir), Alessandro Toia, Fabian Jurisic, Jaden-Romeo Garris, Manuel Adrian Harmann, Anes Spago (67. Louis Ahenkora), Janis Seiler, Henry Obermeyer (67. Lian Vega Zambrano), Noah Heim - Trainer: Przemek Czapp
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 993
Tore: 1:0 Ilias Anan (37.), 2:0 Finn Wortmann (39.), 3:0 Kevin Schacht (49.), 3:1 Lian Vega Zambrano (72.)