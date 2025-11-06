SGW mit Last-Minute-Sieg - Türkspor im Elferglück gegen Landesligist

In einer vorgezogenen Partie des 14. Spieltags stehen sich im Lohrheidestadion die SG Wattenscheid 09 und der FC Eintracht Rheine gegenüber. Der TuS Hiltrup steht im Münsteraner Kreispokal-Viertelfinale vor der Pflichtaufgabe beim A-Ligisten IKSV Münster. Türkspor Dortmund dürfte es etwas schwerer haben, im Kreispokal Dortmund in das Achtelfinale einzuziehen. Landesligist TuS Eichlinghofen fordert den Oberligisten heraus.
Diese und mehr Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Oberliga Westfalen, 14. Spieltag
SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 1:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (68. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (84. Jermaine Jann), Berkan Firat (38. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (60. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (52. Noah Kosthorst), Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (57. Tim Heger) - Trainer: David Paulus
Tore: 1:0 Robert Tochukwu Nnaji (90.+3 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Bennet van den Berg (Eintracht Rheine) schießt Foulelfmeter an die Latte (76.)
Kreispokal Münster, Viertelfinale
IKSV Münster 1987 – TuS Hiltrup 0:4
TuS Hiltrup: Siar Yousefzada, Justin Mittmann, Lukas Berger, Mats Feckler, Dickens Toka, Till Dresemann, Enoch Moussa, Mohammed-Ali Khan, Shayan Sarrafyar, Stan Schubert, Janus Scheele - Trainer: Marcel Stöppel
Tore: 0:1 Mats Feckler (45.+4), 0:2 Stan Schubert (49.), 0:3 Dickens Toka (62.), 0:4 Mats Feckler (87.)
Kreispokal Dortmund, 3. Runde
TuS Eichlinghofen – Türkspor Dortmund 6:7 n. E.
TuS Eichlinghofen: Andreas Lichtner, Andreas Uphues, Semih Akdeniz, Emmanuel Nagel, Marcel Dickehut, Roman David Geist, Leander Dreßel, Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi, Muhsin Aktas, Jan Westerheide - Trainer: Marc Neul
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Mohamad Khani, Mats Brämer, Sercan Calik, Ilyas Khattari, Joel Westheide, Sezer Toy, Brayan Sosa, Leonardo David Twumasi - Trainer: Maximilian Borchmann
Tore: 0:1 Ilyas Khattari (58.), 1:1 Muhsin Aktas (81.), 2:1 Emre Yilmaz, 2:2 Ömer Akman, 3:2 Gad Addai Akrasi, 3:3 Halil Can Dogan, 4:3 Aleksandar Djordjevic, 4:4 Mohamad Khani, 5:4 Semih Akdeniz, Ilyas Khattari schießt drüber, Leo Wöhl scheitert an Isik, 5:5 Tolunay Isik, 6:5 Emmanuel Nagel, 6:6 Sezer Toy, Dennis Hermelyn schießt links daneben, 6:7 Bernad Gllogjani
Kreispokal Bochum, 3. Runde