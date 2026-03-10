SGW-Leistungsträger setzt Kleinfeld-Laufbahn in der Icon League fort

– Foto: @sweatyg0al

Die Instagram-Seite "sweatyg0al" veröffentlicht stets die neuesten Nachrichten aus der Welt des Kleinfeld-Fußballs. Diese erlitt kürzlich einen Schock mit dem Aus der Baller League, die sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat. Geblieben ist die Kings League, die am vergangenen Wochenende in die Season 3 gestartet ist.

Noch mehr wird aber dem Auftakt der Icon League Season 4 entgegengefiebert, dessen 1. Spieltag am kommenden Montag (16. März) in Berlin auf dem Programm steht.

Mit dabei ist der 30-jährige Ilias Anan, seines Zeichens Leistungsträger bei der in die Regionalliga strebenden SG Wattescheid 09.

In den drei Baller League-Seasons war er immer dabei. Protatos, Las Ligas Ladies und Beton Berlin hießen seine Clubs. Mit viel Aufsehen verpflichtete ihn im vergangenen Jahr Eintracht Spandau. Zu einem Einsatz wird es aber nicht kommen, obwohl sich Spandau Anfang März medienwirksam der Icon League angeschlossen hat.

Wie "sweatyg0al" berichtet, wird Anan für den aktuellen Titelträger der Icon League, die Berlin Underdogs, auflaufen.