SGV Heilbronn-Freiberg zieht in Backnang das Ticket fürs Achtelfinale

Der Start passte zur aktuellen Frühform. Bereits in der fünften Minute führte die erste Ecke zur Führung: Paul Polauke stieg am höchsten, sein Kopfball prallte an die Unterkante der Latte und wurde knapp hinter der Linie gesehen. Heilbronn-Freiberg begann dominant, Backnang wirkte zunächst nervös. Zwar kam die TSG nach rund 20 Minuten besser in die Partie, doch der Regionalligist blieb gefährlicher und nutzte die nächste Unsauberkeit des Gegners. Nach einem Ballverlust schaltete der SGV schnell um, Gwang-in Lee legte quer, Justin Steinkötter vollendete in der 33. Minute zum 0:2.

Nach der Pause wurde es noch einmal enger. Backnang brachte mehr Mut auf den Platz, hatte durch Julian Geldner eine große Anschlusschance und kam in der 60. Minute durch einen Foulelfmeter von Fabijan Domic auf 1:2 heran. In dieser Phase musste der SGV beweisen, dass er nicht nur mit Rückenwind glänzen, sondern auch eine Druckphase des Außenseiters kontrollieren kann.

Die Antwort fiel spät, aber deutlich aus. Zunächst nutzte Julian Kudala in der 82. Minute ein Missverständnis des Backnanger Torhüters, Michael Martin legte quer, Kudala schob ins leere Tor ein. Drei Minuten später setzte sich Kudala erneut im Strafraum durch und traf gnadenlos ins lange Eck. Damit war der Einzug ins Achtelfinale gesichert.