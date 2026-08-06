SGV Heilbronn-Freiberg: "Wir wurden sehr gut in der Stadt empfangen"

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Vorfreude steigt: Der SGV Heilbronn-Freiberg
startet am Samstag, 8. August 2026, in die Saison 2026/2027 der Regionalliga Südwest. Zum
Auftakt ist die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku um 14 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern
II zu Gast und tritt dabei im legendären Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg an.
Wertschätzung für neue sportliche Heimat
Zum Saisonstart präsentiert sich der SGV mit seinem neuen Mannschaftsfoto. Das Motiv
wurde vor dem Heilbronner Rathaus aufgenommen und unterstreicht damit zugleich die
Wertschätzung des Vereins für seine neue sportliche Heimat. „Wir wurden sehr gut in der Stadt
empfangen und haben hier hervorragende Bedingungen. Natürlich hoffen wir, dass wir die
Heilbronner und das gesamte Unterland mit unserem Fußball begeistern können und
gemeinsam erfolgreich sind“, sagt SGV-Trainer Kushtrim Lushtaku.
Mit Blick auf die Saisonvorbereitung und das anstehende Auftaktspiel in Kaiserslautern fügt er
hinzu: „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert, in der wir viele wichtige Erkenntnisse
sammeln konnten. Nun freuen wir uns auf die neue Saison und sind bereit für den Saisonstart
in Kaiserslautern am Samstag.“
SGV-Mannschaftsfoto 2026/2027
Hintere Reihe (v. l.): Leon Petö, Abou Ballo, Marius Köhl, Adam Krstanovic, Scott Kennedy,
James Ojiekhai, Meghôn Valpoort, Marshall Faleu, Paul Polauke, Tim Niklas Pietzsch, Justin
Steinkötter; Mittlere Reihe (v. l.): Leon Cerkez (Vizepräsident Sport), Dieter Gerstung
(Geschäftsführer Sport), Lorenz Albrich (Teammanager), Niklas Gröll (Physiotherapeut),
Maximilian Winkel (Betreuer), Niclas Heimann (Torwarttrainer), Mustafa Günbele (Betreuer),
Kreshnik Lushtaku (Co-Trainer), Asilhan Yildiz (Co-Trainer), Kushtrim Lushtaku (Trainer),
Manfred Bleile (Geschäftsführer), Emir Cerkez (Präsident); Vordere Reihe (v. l.): Michael
Martin, Lukas Laupheimer, Tim Latteier, Gwang-in Lee, Matt Zié, Srdjan Groznica, Benedikt
Grawe, Ante Eljuga, Julian Kudala, Tino Bradara, Joel Malungo, Melvin Cerkez, Minos Gouras;
Es fehlen: Ramon Gehrmann (Co-Trainer) und Adrian Fleuchaus (Athletiktrainer)