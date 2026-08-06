SGV Heilbronn-Freiberg: "Wir wurden sehr gut in der Stadt empfangen" Der Regionalligist startet in die neue Saison mit dem Auftritt beim 1. FC Kaiserslautern II. von sgv · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Das offizielle Mannschaftsfoto des SGV Heilbronn-Freiberg für die Saison 2026/2027. – Foto: Philipp Föll

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Vorfreude steigt: Der SGV Heilbronn-Freiberg

startet am Samstag, 8. August 2026, in die Saison 2026/2027 der Regionalliga Südwest. Zum

Auftakt ist die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku um 14 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern

II zu Gast und tritt dabei im legendären Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg an.

Wertschätzung für neue sportliche Heimat Zum Saisonstart präsentiert sich der SGV mit seinem neuen Mannschaftsfoto. Das Motiv

wurde vor dem Heilbronner Rathaus aufgenommen und unterstreicht damit zugleich die

Wertschätzung des Vereins für seine neue sportliche Heimat. „Wir wurden sehr gut in der Stadt

empfangen und haben hier hervorragende Bedingungen. Natürlich hoffen wir, dass wir die

Heilbronner und das gesamte Unterland mit unserem Fußball begeistern können und

gemeinsam erfolgreich sind“, sagt SGV-Trainer Kushtrim Lushtaku.

Mit Blick auf die Saisonvorbereitung und das anstehende Auftaktspiel in Kaiserslautern fügt er

hinzu: „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert, in der wir viele wichtige Erkenntnisse

sammeln konnten. Nun freuen wir uns auf die neue Saison und sind bereit für den Saisonstart

in Kaiserslautern am Samstag.“ SGV-Mannschaftsfoto 2026/2027

Hintere Reihe (v. l.): Leon Petö, Abou Ballo, Marius Köhl, Adam Krstanovic, Scott Kennedy,

James Ojiekhai, Meghôn Valpoort, Marshall Faleu, Paul Polauke, Tim Niklas Pietzsch, Justin

Steinkötter; Mittlere Reihe (v. l.): Leon Cerkez (Vizepräsident Sport), Dieter Gerstung

(Geschäftsführer Sport), Lorenz Albrich (Teammanager), Niklas Gröll (Physiotherapeut),

Maximilian Winkel (Betreuer), Niclas Heimann (Torwarttrainer), Mustafa Günbele (Betreuer),

Kreshnik Lushtaku (Co-Trainer), Asilhan Yildiz (Co-Trainer), Kushtrim Lushtaku (Trainer),

Manfred Bleile (Geschäftsführer), Emir Cerkez (Präsident); Vordere Reihe (v. l.): Michael

Martin, Lukas Laupheimer, Tim Latteier, Gwang-in Lee, Matt Zié, Srdjan Groznica, Benedikt

Grawe, Ante Eljuga, Julian Kudala, Tino Bradara, Joel Malungo, Melvin Cerkez, Minos Gouras;

Es fehlen: Ramon Gehrmann (Co-Trainer) und Adrian Fleuchaus (Athletiktrainer)