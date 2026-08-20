SGV Heilbronn-Freiberg will Traumstart in Mannheim ausbauen

Der Auftritt gegen den FC 08 Homburg war dafür ein starkes Argument. In Remchingen gewann Heilbronn-Freiberg gegen den traditionsreichen Gegner verdient mit 3:0. Scott Kennedy brachte den SGV nach einer Ecke per Kopf in Führung, James Ojiekhai erhöhte nach der Pause, Leon Petö setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt. Homburg kam nur phasenweise ins Spiel, während der SGV wacher, klarer und in den entscheidenden Zonen konsequenter wirkte.

Bemerkenswert bleibt vor allem die Bilanz der ersten Wochen. Im WFV-Pokal gab es ein 8:0 in Kornwestheim und ein 4:1 bei der TSG Backnang, in der Regionalliga folgten das 5:0 beim 1. FC Kaiserslautern II und nun das 3:0 gegen Homburg. Die Offensive verteilt sich auf viele Schultern, defensiv steht in der Liga weiter die Null. Das ist ein idealer Start, aber noch kein Freibrief.

Mannheim wird ein anderer Prüfstein. Der VfR ist Aufsteiger und hat zum Auftakt mit einem 2:2 bei Eintracht Frankfurt II bereits gezeigt, dass er in der neuen Liga nicht nur mitspielen will. Gegen einen solchen Gegner braucht Heilbronn-Freiberg Geduld und Seriosität. Aufsteiger leben oft von Energie, Heimkulisse und der Chance, gegen ein Spitzenteam ein Zeichen zu setzen. Der SGV darf dem VfR deshalb keine einfachen Umschaltmomente schenken.