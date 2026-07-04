SGV Heilbronn-Freiberg: Wiedersehen mit Großaspach endet 2:2

Der SGV Heilbronn-Freiberg hat den Sommer mit einem Ergebnis eröffnet, das mehr erzählt als ein gewöhnliches Testspiel. Beim 2:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach traf der Zweite der vergangenen Regionalliga-Saison auf den Meister und Drittliga-Aufsteiger – und auf die Frage, wie viel Substanz nach dem Umbruch schon wieder sichtbar wird.
In Heilbronn-Biberach lag über diesem ersten Vorbereitungsspiel ein Hauch vergangener Rivalität. Vor wenigen Wochen noch hatten Großaspach und der SGV die Regionalliga Südwest geprägt, der eine als späterer Meister, der andere als hartnäckigster Verfolger. Nun standen sie sich wieder gegenüber, nicht mehr im Kampf um Punkte, sondern im Suchlauf des Sommers.
Für Trainer Kushtrim Lushtaku war diese Partie dennoch kein belangloser Aufgalopp. Der Kader ist nach zahlreichen Abgängen und bislang fünf Zugängen noch nicht endgültig geformt. Gerade deshalb bekam dieser Nachmittag Gewicht: Er zeigte, welche Konturen bereits erkennbar sind und wo noch Arbeit wartet. Mit Marshall Faleu stand einer der neuen Spieler schon in der Startelf, ein erster Hinweis darauf, dass der SGV die Umbauphase nicht nur verwalten, sondern früh mit Leben füllen will.
Großaspach begann mit der Selbstverständlichkeit eines Aufsteigers. Marlon Faß traf nach zwölf Minuten zum 0:1 und stellte später, kurz vor der Pause, auch das 1:2 her. Dazwischen aber antwortete Marius Köhl zum 1:1 und erinnerte daran, dass Freiberg auch nach dem verpassten Aufstieg nicht gewillt ist, sich neu zu bescheiden. In der Schlussphase sorgte Minos Gouras mit dem 2:2 für ein Ergebnis, das dem Charakter dieses Tests durchaus entsprach.
Natürlich wäre es vermessen, aus 90 Minuten im Juli schon Gewissheiten abzuleiten. Doch der SGV zeigte gegen den künftigen Drittligisten Widerstandskraft, offensive Momente und die Fähigkeit, Rückstände nicht hinzunehmen. Für Lushtaku dürfte vor allem das wichtig sein: Seine Mannschaft wirkte noch nicht fertig, aber sie wirkte wach. Nach einem Sommer der Veränderungen ist das mehr als eine Randnotiz. Es ist der erste brauchbare Befund einer Vorbereitung, die zeigen muss, ob Freiberg erneut ganz oben anschließen kann.