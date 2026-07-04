SGV Heilbronn-Freiberg: Wiedersehen mit Großaspach endet 2:2 Der Regionalliga-Vizemeister trennt sich vom Drittliga-Aufsteiger mit einem 2:2. von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Der SGV Heilbronn-Freiberg hat den Sommer mit einem Ergebnis eröffnet, das mehr erzählt als ein gewöhnliches Testspiel. Beim 2:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach traf der Zweite der vergangenen Regionalliga-Saison auf den Meister und Drittliga-Aufsteiger – und auf die Frage, wie viel Substanz nach dem Umbruch schon wieder sichtbar wird.

In Heilbronn-Biberach lag über diesem ersten Vorbereitungsspiel ein Hauch vergangener Rivalität. Vor wenigen Wochen noch hatten Großaspach und der SGV die Regionalliga Südwest geprägt, der eine als späterer Meister, der andere als hartnäckigster Verfolger. Nun standen sie sich wieder gegenüber, nicht mehr im Kampf um Punkte, sondern im Suchlauf des Sommers. Für Trainer Kushtrim Lushtaku war diese Partie dennoch kein belangloser Aufgalopp. Der Kader ist nach zahlreichen Abgängen und bislang fünf Zugängen noch nicht endgültig geformt. Gerade deshalb bekam dieser Nachmittag Gewicht: Er zeigte, welche Konturen bereits erkennbar sind und wo noch Arbeit wartet. Mit Marshall Faleu stand einer der neuen Spieler schon in der Startelf, ein erster Hinweis darauf, dass der SGV die Umbauphase nicht nur verwalten, sondern früh mit Leben füllen will.