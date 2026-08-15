SGV Heilbronn-Freiberg schlägt den FC Homburg und bleibt Erster

Der SGV Heilbronn-Freiberg hat seinen Traumstart in der Regionalliga Südwest fortgesetzt. Am zweiten Spieltag gewann die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku in Remchingen gegen den FC 08 Homburg mit 3:0 und steht nach zwei Ligaspielen mit sechs Punkten und 8:0 Toren an der Tabellenspitze. Der Auftritt gegen den traditionsreichen FCH war dabei mehr als nur ein weiterer Sieg: Er bestätigte, dass der starke Auftakt keine Momentaufnahme ist.
Schon vor der Partie war der Rahmen besonders. Weil der Umzug ins Heilbronner Frankenstadion erst Ende August beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II erfolgen soll, wich der SGV noch einmal in die Kleiner-Arena nach Nöttingen aus. Sportlich wirkte das kaum störend. Heilbronn-Freiberg begann wach, kam früh zu Abschlüssen und war über weite Strecken die aktivere Mannschaft.
Nach mehreren Annäherungen fiel die Führung in der 32. Minute nach einem Standard. Scott Kennedy bekam den Ball nach einer Ecke mustergültig auf den Kopf und nickte zum 1:0 ein. Homburg hatte zwar einzelne Szenen, blieb aber insgesamt zu selten zwingend. Der SGV zeigte die klareren Aktionen, gewann viele zweite Bälle und hielt das Tempo hoch.
Nach dem Seitenwechsel wurde der Vorsprung ausgebaut. James Ojiekhai, der bereits früh für den verletzten Tim Latteier gekommen war, traf in der 54. Minute zum 2:0. Danach kontrollierte Heilbronn-Freiberg die Partie weitgehend. Justin Steinkötter traf die Latte, Gwang-in Lee hatte weitere Möglichkeiten. Homburgs Hoffnungen schwanden endgültig, als Birkan Celik in der 76. Minute wegen einer als Schwalbe gewerteten Szene Gelb-Rot sah.
Den Schlusspunkt setzte Leon Petö in der 87. Minute per Foulelfmeter, nachdem Minos Gouras im Strafraum gefoult worden war. Das 3:0 war verdient und unterstrich die Breite der Freiberger Offensive. Nach den Pflichtspielsiegen in Kornwestheim, Kaiserslautern und Backnang blieb der SGV erneut souverän. Am kommenden Samstag wartet beim Aufsteiger VfR Mannheim der nächste Prüfstein. Heilbronn-Freiberg reist dorthin als Tabellenführer – und mit beachtlicher Frühform.