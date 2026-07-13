SGV Heilbronn-Freiberg: Pfälzischer Start, dann gegen die Aufsteiger

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Der Spielplan führt den SGV Heilbronn-Freiberg gleich in eine anspruchsvolle Saison hinein. Der Auftakt bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ist eine klassische Auswärtsprüfung, bevor mit Homburg ein klangvoller Gegner zum ersten Heimspiel kommt. Früh wird es dann noch schwerer: Mannheim, Ulm, Sandhausen, Aalen und die Stuttgarter Kickers warten bereits in den ersten neun Spieltagen. Der SGV bekommt also kaum Zeit, sich langsam in die Runde zu tasten. Besonders reizvoll sind die württembergischen Duelle gegen Ulm, Aalen und die Kickers, die auch in der Rückrunde wieder wichtige Orientierungspunkte setzen.