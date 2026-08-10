SGV Heilbronn-Freiberg kommt mit Rückenwind nach Backnang

Heilbronn-Freiberg hat die ersten beiden Pflichtaufgaben dieser Saison eindrucksvoll gelöst. Im WFV-Pokal gewann der Regionalligist beim Bezirksligisten SV Salamander Kornwestheim mit 8:0. Besonders Minos Gouras setzte mit vier Treffern ein deutliches Zeichen, dazu trafen Paul Polauke, Justin Steinkötter und Marius Köhl, der doppelt erfolgreich war. Das Ergebnis war standesgemäß, wichtig war aber vor allem die Konsequenz, mit der der SGV nach der Pause den Klassenunterschied sichtbar machte.

Noch aussagekräftiger war der Regionalliga-Auftakt beim 1. FC Kaiserslautern II. Im Fritz-Walter-Stadion gewann der SGV mit 5:0 und zeigte dabei jene Mischung aus Kontrolle, Effizienz und Umschaltstärke, die schon in der Vorbereitung angedeutet worden war. Abou Ballo eröffnete mit einer starken Einzelleistung, Marius Köhl und Gwang-in Lee entschieden die Partie mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause. In der Schlussphase legten Minos Gouras und erneut Lee nach.

Nun wartet mit Backnang ein Gegner, der eine Liga tiefer spielt, aber keinesfalls unterschätzt werden darf. Die TSG ist ebenfalls stark gestartet: 4:1 im Pokal beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, danach 5:0 zum Oberliga-Auftakt gegen den 1. FC Mühlhausen. Tim Pöhler, Luca Battista, Giuliano Greco, Fabijan Domic und weitere Offensivkräfte haben bereits gezeigt, dass Backnang in guter Frühform ist.