SGV Heilbronn-Freiberg holt Rückkehrer aus der Regionalliga West Der Südwest-Regionalligist verpflichtet Linus Weik vom FC Schalke 04 II. von sgv · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser

Linus Weik kehrt nach einem Jahr beim FC Schalke 04 II zum SGV Heilbronn-Freiberg zurück. – Foto: Philipp Föll

Nach Jeremias Lorch verpflichtet der SGV Heilbronn-Freiberg mit Linus Weik einen weiteren Rückkehrer aus der Region. Der 21-jährige Außenverteidiger kehrt nach einer Saison beim FC Schalke 04 II zum SGV zurück und soll der Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku auf den defensiven Außenbahnen zusätzliche Qualität verleihen. Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler kann dabei sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite eingesetzt werden.

Als feste Größe etabliert Linus Weik ist in Heilbronn aufgewachsen und hat in seiner Jugend für den SC Böckingen gespielt. Von dort aus schaffte er den Sprung in die Nachwuchsabteilung der TSG 1899 Hoffenheim, wo er von 2017 bis 2023 ausgebildet wurde. Anschließend trug er von 2023 bis 2025 erstmals das Trikot des SGV und absolvierte in dieser Zeit insgesamt 44 Spiele in der Regionalliga Südwest. Dabei entwickelte sich Weik vom aufstrebenden Talent zur festen Größe. Im vergangenen Sommer wechselte er zum FC Schalke 04 II, für den er in der Saison 2025/2026 in zwölf Spielen in der Regionalliga West zum Einsatz kam. Nun kehrt er zum SGV zurück und soll die defensiven Möglichkeiten erweitern.

Verstärkung für die defensiven Außenbahnen Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung freut sich ber die Rückkehr von Weik: „Linus kennt unseren Verein, unseren Trainer und die Region bereits sehr gut und weiß, was ihn beim SGV erwartet. Er hat als junger Spieler bereits viele wichtige Erfahrungen gesammelt, die ihn sportlich und persönlich haben wachsen lassen. Mit seiner Qualität und Flexibilität auf beiden defensiven Außenbahnen ist er für uns eine wichtige Verstärkung.“