SGV Heilbronn-Freiberg Fußball - Mitgliederversammlung entscheidet Der Regionalligist will den räumlichen Umzug auch in seinem neuen Namen unterbringen. von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya

Beim SGV Freiberg steht nach der verpassten Meisterschaft in der Regionalliga Südwest ein weitreichender Schritt bevor: In der Mitgliederversammlung am 30. Juni soll unter Punkt sechs über eine Satzungsänderung und die Umbenennung des Vereins beraten werden. Vorgesehen ist künftig der Name SGV Heilbronn-Freiberg Fußball e.V. – klarer Bezug zu Heilbronn.

Der angekündigte Schritt ordnet sich in eine Phase ein, in der beim SGV Freiberg sportlich und strukturell vieles in Bewegung ist. Nach der verpassten Meisterschaft und dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga bleibt der Vizemeister in der Regionalliga Südwest. Gleichzeitig ist bereits klar, dass der Verein seine Heimspiele ab der kommenden Saison nicht mehr im Freiberger Wasenstadion, sondern im Heilbronner Frankenstadion austragen will. Nun wird dieser Weg auch formal konkreter. Laut Einladung zur Mitgliederversammlung am 30. Juni 2026 steht unter Tagesordnungspunkt sechs die Beschlussfassung über Änderungen der Vereinssatzung auf der Agenda. Zentraler Punkt ist dabei die geplante Änderung des Vereinsnamens. Aus „SGV Freiberg Fußball e.V.“ soll demnach künftig „SGV Heilbronn-Freiberg Fußball e.V.“ werden. Ausgeschrieben steht der Name für Sport- und Gemeinschaftsverein Heilbronn-Freiberg Fußball e.V.

Damit würde der Verein den neuen Standort Heilbronn künftig auch im Namen tragen. Der geplante Schritt unterstreicht, dass der Wechsel ins Frankenstadion mehr ist als eine reine Stadionlösung. Bereits im März hatte der Verein den Beschluss des Heilbronner Gemeinderats zur Ertüchtigung des Frankenstadions als Signal und Beginn eines neuen Kapitels bezeichnet. Der Dank galt damals auch der Stadtspitze, dem Gemeinderat und den Projektbeteiligten. Neben der Namensänderung sollen in der Mitgliederversammlung weitere Satzungsanpassungen behandelt werden. Dazu zählen unter anderem Regelungen zu Amtszeiten, Vereinsorganen, Aufgabenverteilung, Geschäftsführung, ehrenamtlicher Tätigkeit, Verbandzugehörigkeit, Vereinsgrundsätzen und Nachhaltigkeit. Die vorgeschlagenen Änderungen können vorab in der Geschäftsstelle eingesehen werden. Damit geht es nicht nur um einen neuen Namen, sondern auch um strukturelle Anpassungen.