SGV Heilbronn-Freiberg: Der Vizemeister greift verstärkt erneut an

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Die vergangene Saison hat die Maßstäbe verschoben. Als Vizemeister der Regionalliga Südwest beendete der SGV Heilbronn-Freiberg die Spielzeit so weit oben wie selten zuvor und blieb lange im Umfeld des Aufstiegskampfes. Sechs Punkte fehlten am Ende auf Meister Großaspach. Nun geht die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku nicht mehr als Außenseiter in die neue Runde, sondern als einer jener Vereine, an denen sich die Konkurrenz orientieren wird.

Damit setzte sich der Klub vor etablierten Regionalligisten wie dem FSV Frankfurt, dem FC Homburg, Steinbach Haiger oder den Stuttgarter Kickers fest. Der Rückstand auf Großaspach war zwar am Ende deutlich genug, um keine Diskussion über einen verpassten Aufstieg aufkommen zu lassen. Doch die Spielzeit zeigte, dass Freiberg inzwischen zu den Mannschaften gehört, die sich nicht mehr mit einem gesicherten Mittelfeldplatz zufriedengeben müssen.

18 Siege, acht Unentschieden und nur acht Niederlagen brachten dem SGV 62 Punkte und Rang zwei. Vor allem die defensive Stabilität war ein entscheidender Faktor. Mit 38 Gegentoren stellte Freiberg die zweitbeste Abwehr der Liga, zugleich gelangen 68 eigene Treffer.

Der Kader wurde im Sommer gezielt verstärkt. Mit Scott Kennedy von KAS Eupen kommt ein international erfahrener Innenverteidiger, Michael Martin war zuletzt in Schweden für IK Sirius aktiv. Tim Latteier bringt Erfahrung aus Schweinfurt mit, Justin Steinkötter kommt vom TSV 1860 München. Auch Gwang-in Lee, Marshall Faleu, David Girmann und Srdjan Groznica erweitern die Möglichkeiten.

Die neue Saison beginnt deshalb mit veränderten Erwartungen. Der SGV muss nicht nur selbst erneut konstant auftreten, sondern auch damit umgehen, dass Gegner ihn nun anders wahrnehmen. Aus dem Herausforderer ist zumindest vorerst ein Favorit geworden.

Die Zugänge deuten darauf hin, dass der Verein nicht nur die Breite vergrößern, sondern auch die Qualität anheben wollte. Gerade Spieler wie Kennedy, Martin oder Steinkötter sollen der Mannschaft helfen, enge Spiele noch konsequenter zu kontrollieren.

Auf der anderen Seite verließen mehrere wichtige Akteure den Klub. Marco Kehl-Gómez wechselte zum SV Sandhausen, Mario Estasi und Tim Schmidt zum SSV Ulm. Nicklas Shipnoski schloss sich ausgerechnet dem ersten Ligagegner 1. FC Kaiserslautern II an. Auch Florian Ballas und Karlo Kuranyi gehören nicht mehr zum Aufgebot.

Lushtakus Aufgabe besteht deshalb darin, die Stabilität des Vorjahres trotz personeller Veränderungen zu bewahren. Der SGV verfügt über mehr individuelle Qualität, muss daraus aber erneut eine geschlossene Mannschaft formen.

Zwischen Spektakel und Standortbestimmung

Die Vorbereitung bot eine ungewöhnliche Mischung aus offensiver Spielfreude und harten Prüfungen. Gegen Drittliga-Aufsteiger Großaspach erreichte Freiberg ein 2:2, beim Zweitligisten Karlsruher SC sogar ein spektakuläres 4:4. Deutlich schwieriger verliefen die Vergleiche mit den Hoffenheimer Mannschaften: Gegen die zweite Mannschaft unterlag der SGV 1:6, gegen das Bundesligateam 0:3.

Gegen unterklassige Gegner zeigte Freiberg dagegen seine offensive Wucht. Beim GSV Pleidelsheim gewann die Mannschaft 14:1, gegen eine Unterland-Auswahl 12:1 und beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim 4:0. Auch im WFV-Pokal ließ der Regionalligist beim 8:0 gegen Salamander Kornwestheim keine Zweifel aufkommen.

Die Ergebnisse besitzen nur begrenzte Aussagekraft, zeigen aber zwei Dinge. Freiberg kann gegen schwächere Gegner mit großer Konsequenz auftreten und auch höherklassige Mannschaften offensiv beschäftigen. Zugleich bleibt die Frage, wie stabil die Defensive gegen Tempo und individuelle Klasse sein wird.

Ein Auftakt mit besonderer Note

Zum Saisonstart reist der SGV zum 1. FC Kaiserslautern II. Dort kommt es gleich zum Wiedersehen mit Shipnoski, der Freiberg im Sommer verlassen hat. Wenige Tage später wartet im WFV-Pokal die TSG Backnang, ehe mit dem FC Homburg einer der stärkeren Regionalligisten nach Freiberg kommt.

Danach folgt das Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfR Mannheim. Das Programm bietet damit früh eine gute Mischung aus ambitionierten Konkurrenten und Gegnern, gegen die ein Spitzenteam punkten muss.

Der SGV startet mit einer klaren Ausgangslage. Die vergangene Saison war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer stabilen Entwicklung. Ob daraus nun ein erneuter Angriff auf die Spitze entsteht, wird davon abhängen, wie schnell die Neuzugänge greifen und wie gut Freiberg mit seiner neuen Rolle zurechtkommt. Der Vizemeister ist nicht mehr der heimliche Herausforderer. Er gehört zum Kreis der Mannschaften, die sich am Aufstieg messen lassen müssen.