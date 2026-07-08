SGV Heilbronn-Freiberg: Besonderer Test gegen Zweitligist steht an

Für den SGV Heilbronn-Freiberg führt der Weg durch die Vorbereitung früh zu einem besonderen Vergleich. Am Donnerstag um 11 Uhr trifft der Regionalliga-Vizemeister auf den Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga. Nach dem 2:2 gegen Großaspach wartet damit ein Prüfstein, der schon sehr klar über den üblichen Sommermaßstab deutlich hinausgeht.
Der SGV ist in dieser Vorbereitung bereits mitten in jener Phase angekommen, in der Eindrücke wichtiger sind als Ergebnisse. Das 2:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach, den Meister der vergangenen Regionalliga-Saison und neuen Drittligisten, hatte dafür ein erstes Beispiel geliefert. Freiberg lag zweimal zurück, antwortete durch Marius Köhl und spät durch Minos Gouras, und zeigte gegen den alten Rivalen zumindest jene Widerstandskraft, die auch in der neuen Runde wieder nötig sein wird.
Doch die eigentliche Arbeit bleibt die am eigenen Gefüge. Der Kader von Trainer Kushtrim Lushtaku ist noch nicht endgültig zusammengestellt, gegen Großaspach waren zahlreiche Probespieler dabei. Das ist im Juli nicht ungewöhnlich, verleiht den Testspielen aber eine besondere Bedeutung. Wer sich empfehlen will, muss nicht nur auffallen, sondern in eine Mannschaft passen, die nach Rang zwei wieder hohe Ansprüche an sich stellen dürfte.
Die bisherigen Zugänge David Girmann, Srdjan Groznica, Marshall Faleu, Gwang-in Lee und Michael Martin stehen für einen Umbruch, der nach namhaften Abgängen unvermeidlich wurde. Marco Kehl-Gómez, Mario Estasi, Jacob Engel, Tim Schmidt und Nicklas Shipnoski haben Spuren hinterlassen, die nicht mit einem Sommertag geschlossen sind.
Gegen den Karlsruher SC verschieben sich nun die Maßstäbe. Ein Zweitligist bringt anderes Tempo, andere Körperlichkeit und eine Präzision mit, die Nachlässigkeiten schneller sichtbar macht. Für Freiberg kann genau das nützlich sein. Lushtaku wird sehen wollen, wer unter Druck sauber bleibt, wer Wege gegen den Ball zuverlässig schließt und wer den Mut besitzt, auch gegen einen größeren Namen fußballerische Lösungen zu suchen.
So wird dieser Donnerstagvormittag weniger ein Schaulaufen als ein Stresstest. Der SGV muss nicht fertiger wirken, als er ist. Aber er sollte zeigen, woran er arbeitet und wofür dieser neu zu formende Kader stehen kann in dieser Saison.