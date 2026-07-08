SGV Heilbronn-Freiberg: Besonderer Test gegen Zweitligist steht an

Der SGV ist in dieser Vorbereitung bereits mitten in jener Phase angekommen, in der Eindrücke wichtiger sind als Ergebnisse. Das 2:2 gegen die SG Sonnenhof Großaspach, den Meister der vergangenen Regionalliga-Saison und neuen Drittligisten, hatte dafür ein erstes Beispiel geliefert. Freiberg lag zweimal zurück, antwortete durch Marius Köhl und spät durch Minos Gouras, und zeigte gegen den alten Rivalen zumindest jene Widerstandskraft, die auch in der neuen Runde wieder nötig sein wird.

Doch die eigentliche Arbeit bleibt die am eigenen Gefüge. Der Kader von Trainer Kushtrim Lushtaku ist noch nicht endgültig zusammengestellt, gegen Großaspach waren zahlreiche Probespieler dabei. Das ist im Juli nicht ungewöhnlich, verleiht den Testspielen aber eine besondere Bedeutung. Wer sich empfehlen will, muss nicht nur auffallen, sondern in eine Mannschaft passen, die nach Rang zwei wieder hohe Ansprüche an sich stellen dürfte. Die bisherigen Zugänge David Girmann, Srdjan Groznica, Marshall Faleu, Gwang-in Lee und Michael Martin stehen für einen Umbruch, der nach namhaften Abgängen unvermeidlich wurde. Marco Kehl-Gómez, Mario Estasi, Jacob Engel, Tim Schmidt und Nicklas Shipnoski haben Spuren hinterlassen, die nicht mit einem Sommertag geschlossen sind.