SGV Heilbronn-Freiberg: Auf den Zweitligist folgt der Drittligist

Das Remis gegen den Zweitligisten aus Karlsruhe hat dem SGV eine dieser Sommervorlagen geliefert, die Trainer gern einordnen, aber ungern überhöhen. Ein 4:4 gegen den KSC ist kein Versprechen für die Saison, doch es zeigt, dass in dieser noch nicht fertig geformten Mannschaft bereits Leben steckt. Nach einem 0:2-Rückstand kam Heilbronn-Freiberg stark zurück, drehte die Partie kurzzeitig auf 3:2 und fand selbst nach dem späten 3:4 noch einmal eine Antwort.

Gerade diese Reaktion dürfte Kushtrim Lushtaku gefallen haben. Der SGV hat nach dem zweiten Platz in der vergangenen Regionalliga-Saison und einem weiterhin offenen Kaderprozess genügend Fragen zu beantworten. Gegen Karlsruhe aber zeigte die Mannschaft, dass sie auch unter höherem Tempo Lösungen findet. Leon Petö verkürzte direkt nach der Pause, Meghôn Valpoort traf doppelt, der Ausgleich in der Schlussphase unterstrich die Bereitschaft, ein Testspiel nicht einfach auslaufen zu lassen.

Nun folgt mit der TSG Hoffenheim II ein Gegner, der andere Schwerpunkte setzt. Der Drittligist bringt Dynamik, Ausbildungsschärfe und eine hohe technische Grundgeschwindigkeit mit. Für den SGV ist das erneut ein Maßstab, der Schwächen sichtbar machen kann, aber genau deshalb wertvoll ist. Lushtaku wird sehen wollen, wie stabil seine Mannschaft gegen Ballbesitzphasen bleibt, wie sauber sie Umschaltmomente ausspielt und wer sich in einem anspruchsvollen Rhythmus weiter empfiehlt.