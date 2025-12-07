SGV Freiberg zittert sich ins Ziel und behauptet Tabellenspitze

Zum Jahresabschluss nutzte der SGV Freiberg ein dickes Geschenk der Mainzer Hausherren, um einen weiteren Sieg über die Ziellinie zu bringen. Nach einer Viertelstunde versenkte Matt-Brahan Zie einen Querpass von Schott-Defensivmann Nils Gans ins leere Tor zum einzigen Treffer des Tages. Ein weiterer Aufreger ereignete sich nach 35 Minuten vor dem SGV-Tor, als der Mainzer Takero Itoi hätte frei auf das Gehäuse laufen können, doch umgerissen wurde. Die Unparteiischen ahnten dieses Vergehen nicht, doch selbst das Trikot des Schott-Spielers wurde dabei in Bemitleidenschaft gezogen.

Im Anschluss versuchte Mainz weiter viel, zeigte einen engagierten Auftritt, blieb aber ohne Erfolg. Der Auftritt beim Schlusslicht sorgte für den zwölften Saisonsieg, womit Freiberg zugleich die Tabellenführung behauptete. Da Verfolger SG Sonnenhof seine Aufgabe beim FSV Frankfurt erledigte, bleibt der Aufsteiger ärgster Verfolger der Freiberger. Weiter geht es nun am 21. Februar mit einem Heimspiel gegen den SV Eintracht Trier.