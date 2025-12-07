 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Carsten Trebuth

SGV Freiberg zittert sich ins Ziel und behauptet Tabellenspitze

Mit einem knappen 1:0-Sieg beim TSV Schott Mainz verteidigt der Tabellenführer seine Position in der Regionalliga Südwest.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Freiberg
Schott Mainz

Am Ende war es ein denkbar knapper Auswärtsdreier beim hart kämpfenden Schlusslicht TSV Schott Mainz. Mit einem 1:0 verteidigte Tabellenführer SGV Freiberg die Spitze und überwintert damit als Erster in der Regionalliga Südwest.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Zum Jahresabschluss nutzte der SGV Freiberg ein dickes Geschenk der Mainzer Hausherren, um einen weiteren Sieg über die Ziellinie zu bringen. Nach einer Viertelstunde versenkte Matt-Brahan Zie einen Querpass von Schott-Defensivmann Nils Gans ins leere Tor zum einzigen Treffer des Tages. Ein weiterer Aufreger ereignete sich nach 35 Minuten vor dem SGV-Tor, als der Mainzer Takero Itoi hätte frei auf das Gehäuse laufen können, doch umgerissen wurde. Die Unparteiischen ahnten dieses Vergehen nicht, doch selbst das Trikot des Schott-Spielers wurde dabei in Bemitleidenschaft gezogen.

Im Anschluss versuchte Mainz weiter viel, zeigte einen engagierten Auftritt, blieb aber ohne Erfolg. Der Auftritt beim Schlusslicht sorgte für den zwölften Saisonsieg, womit Freiberg zugleich die Tabellenführung behauptete. Da Verfolger SG Sonnenhof seine Aufgabe beim FSV Frankfurt erledigte, bleibt der Aufsteiger ärgster Verfolger der Freiberger. Weiter geht es nun am 21. Februar mit einem Heimspiel gegen den SV Eintracht Trier.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.12.2025, 08:00 Uhr
Timo BabicAutor