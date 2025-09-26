SGV Freiberg: "Wir spielen zu Hause, wir haben keinen Druck"

Rekordserie als Fundament

Der SGV Freiberg hat mit dem 5:2-Sieg bei den Kickers Offenbach seine makellose Bilanz weiter ausgebaut. Acht Siege, 28:5 Tore und 24 Punkte nach acht Spielen bedeuten einen neuen Rekordstart in der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von Kushtrim Lushtaku geht mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Hessen Kassel.

Warnung vor einem erfahrenen Gegner

Der Trainer blickt trotz der Euphorie mit Respekt auf den kommenden Kontrahenten: „Kassel ist gut drauf. Sie haben die letzten vier Spiele nicht verloren: zwei Unentschieden, zwei Siege bringen sie mit.“ Für Lushtaku steht fest, dass „Kassel eine spielerisch gute Mannschaft ist, die sehr viel Erfahrung in deren Reihen hat“.

Taktische Marschroute steht

Die Spielweise der Gäste hat Freiberg genau analysiert. „Sie versuchen, viel durchs Zentrum zu kombinieren und so in den 16er zu gelangen. Sie haben bereits mehrmals bewiesen, dass sie es können“, erklärte Lushtaku. Seine Mannschaft wolle dem die eigene Stärke entgegensetzen: „Ansonsten versuchen wir natürlich, unser Spiel aufzudrücken. Wir spielen zuhause, wir haben keinen Druck. Wir gehen davon aus, dass wir die drei Punkte in Freiberg behalten.“

Fokus auf das Training

In der Vorbereitung stand die Analyse des Gegners im Vordergrund. „Dementsprechend habe ich die Jungs jetzt darauf eingestellt. Wir haben jetzt morgen nochmal einen Tag, in dem wir Kassel per Video analysieren werden“, so der Trainer. Damit soll die Mannschaft optimal vorbereitet ins Duell gehen.

Positive Nachrichten aus dem Kader

Auch personell entspannt sich die Lage. „Köhl ist wieder dabei und voll im Mannschaftstraining. Ob er jetzt fürs Wochenende dabei sein wird, weiß ich noch nicht“, sagte Lushtaku. Nur ein Spieler fehlt weiterhin: „Ansonsten fehlt nur noch Adigo und der Rest ist fit. Das freut mich sehr. Bei Adigo dauert es noch ca. zwei Wochen, dann steigt er auch wieder ins Mannschaftstraining voll ein.“