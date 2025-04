SGV Freiberg: "Wir müssen einfach konsequenter sein"

Kushtrim Lushtaku wirkte nach dem Derby bei den Stuttgarter Kickers gleichermaßen enttäuscht wie stolz. „Wir haben, was das Spielerische angeht, ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert“, betonte der Trainer des SGV Freiberg. Der Ballbesitzanteil sei bei „70 bis 75 Prozent“ gelegen, sein Team habe das Spiel „kontrolliert, das Tempo bestimmt“. Doch am Ende stand eine ernüchternde Niederlage – weil es an der nötigen Konsequenz im Abschluss mangelte.

Führung verspielt, Chancen vergeben

Freiberg ging zweimal in Führung, durch Iosif Maroudis (55.) und Hilal El-Helwe (75.). Doch beide Male ließ man sich im direkten Gegenzug auskontern – und kassierte in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer. Lushtaku kritisierte: „Das geht nicht. Das ist zu einfach.“ Dass man es versäumte, bei eigener Führung „einfach den Deckel draufzumachen“, sei letztlich bestraft worden. Die Botschaft des Trainers ist klar: „Wir müssen einfach konsequenter sein.“

Kassel kämpft ums Überleben

Am Samstag wartet mit dem KSV Hessen Kassel ein Gegner, der um das sportliche Überleben kämpft. Lushtaku rechnet mit einer intensiven Partie: „Bei denen geht es um alles. Die werden natürlich versuchen, alles reinzuhauen, um da unten rauszukommen.“ Freiberg hingegen will seine Spielphilosophie durchdrücken: viel Ballbesitz, kontrolliertes Tempo, Geduld im Spielaufbau.

Wichtige Ausfälle im Zentrum

Mit Marco Kehl-Gómez und Niklas Tarnat muss Lushtaku auf zwei zentrale Akteure verzichten. „Das sind natürlich zwei sehr, sehr wichtige Spieler unseres Kaders“, stellte er klar. Wer die beiden ersetzen wird, ließ er offen. „Wir schauen jetzt, was passiert. Wer spielen wird, da sind wir jetzt noch am Überlegen.“ Das Training am Freitagmorgen sollte weitere Erkenntnisse liefern.

Anspruch bleibt: Drei Punkte

Trotz der personellen Engpässe bleibt die Zielsetzung für das Gastspiel in Kassel eindeutig. „Wir fahren da hin, um drei Punkte mitzunehmen“, bekräftigte Lushtaku. Die Mannschaft habe über die letzten Wochen „eine Top-Einstellung gezeigt“ und wolle auch in Nordhessen „wieder ein Top-Spiel abliefern“. Voraussetzung dafür sei allerdings, die Fehler vom Mittwoch nicht zu wiederholen – und sich diesmal auch mit dem entsprechenden Ergebnis zu belohnen.