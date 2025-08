SGV Freiberg: "Wir haben das Spiel komplett dominiert"

Mit einer überzeugenden Leistung zum Auftakt der Regionalliga Südwest hat der SGV Freiberg ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die Bundesligareserve des SC Freiburg dominierte die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku über weite Strecken – trotz einer in großen Teilen neu formierten Mannschaft.

Volle Kontrolle von Beginn an

Der SGV Freiberg ließ von der ersten Minute keinen Zweifel aufkommen, dass man die Heimpartie gewinnen wollte. Besonders über die Außenbahnen setzte die Mannschaft früh Akzente. „Wir haben das Spiel komplett dominiert, über 90 Minuten hinweg. In der ersten Halbzeit sehr viel Druck ausgeübt über die Außen“, bilanzierte Kushtrim Lushtaku. Freiburg II kam kaum zur Entfaltung – mit Ausnahme vereinzelter Umschaltmomente. „Gefühlt kaum einen Torschuss zugelassen, was auch sehr stark ist.“

Nach mehreren Annäherungen an den Freiburger Strafraum sorgte Marius Köhl in der 39. Minute für die verdiente Führung. Damit bestätigte der SGV seine Feldüberlegenheit auch auf der Anzeigetafel. Lushtaku zeigte sich rundum zufrieden: „Ich bin sehr zufrieden. Natürlich, wir haben sehr hart gearbeitet in der Vorbereitung und das hat man heute auch wieder gesehen.“

Freiburg dezimiert, Freiberg effektiv

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Junior Atemkeng (63.) war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Der SGV nutzte die Überzahl konsequent: Aris Malaj erhöhte in der 76. Minute auf 2:0, ehe Marius Köhl mit seinem zweiten Treffer drei Minuten später den Schlusspunkt setzte.

Trotz Umbruch sofort konkurrenzfähig

Die Mannschaft zeigte bereits im ersten Pflichtspiel viel Stabilität – trotz eines umfassenden Umbaus im Sommer. Lushtaku betonte: „Wir haben 19 neue Spieler, darf man nicht vergessen. Nehmen gut auf, was man von ihnen verlangt.“ Besonders die taktische Disziplin und die Laufbereitschaft sprangen ins Auge. Gleichwohl sah der Trainer noch Luft nach oben: „Wir müssen einfach im letzten Drittel den Mann finden, beim letzten Pass. Und dann können wir uns noch mehr kreieren.“

Fokus auf die kommenden Aufgaben

Mit den ersten drei Punkten im Gepäck richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Wochen. Lushtaku will die positiven Ansätze weiter festigen: „Ich bin guter Dinge, das ist das erste Spiel. Und jetzt Fokus auf das nächste Spiel.“ Der SGV Freiberg hat seine erste Standortbestimmung in der neuen Saison eindrucksvoll bestanden.