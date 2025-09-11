SGV Freiberg: "Wir gehen da auch voll fokussiert rein"

Volle Konzentration auf das nächste Spiel

Trainer Kushtrim Lushtaku macht keinen Unterschied zwischen Spitzen- und Kellerduell. „Das Spiel am Wochenende wird vorbereitet, wie alle anderen Spiele auch. Wir gehen da voll fokussiert in die Trainingswoche, arbeiten an Dingen, die wir nicht so gut gemacht haben im letzten Spiel, und versuchen, das nochmal im Training besser zu machen.“ Auch wenn die Ausgangslage klar scheint, mahnt er zur Ernsthaftigkeit.

Warnung vor Nachlässigkeiten

Besonders die Leistung in der ersten Halbzeit gegen Balingen ist ihm noch präsent. „Ich will keine erste Halbzeit wie beim Spiel gegen die TSG Balingen haben. Das sind diese paar Prozentpunkte, die man einfach aus den Jungs herauskitzeln muss.“ Auch wenn Bahlingen mit nur drei Punkten am Tabellenende steht, sieht Lushtaku keinen Grund zur Überheblichkeit. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“

Selbstvertrauen durch perfekte Bilanz

Sechs Siege in sechs Spielen geben dem SGV Rückenwind. „Wir spielen zu Hause. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen wollen auch das siebte Spiel gewinnen“, erklärte Lushtaku. Der Trainer setzt darauf, dass die Mannschaft die Konzentration hochhält und den Rhythmus beibehält. „Dementsprechend gehen wir da vorbereitet in die Partie.“

Kader fast komplett

Personell gibt es nur eine Einschränkung. „Alle Mann werden an Bord sein, bis auf Marius Köhl, der aber wieder mit dem Lauftraining begonnen hat“, berichtete Lushtaku. Damit stehen dem Trainer nahezu alle Optionen zur Verfügung, um die Siegesserie vor heimischer Kulisse fortzusetzen. Für Bahlingen gab es zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Absteiger SV Sandhausen.