SGV Freiberg: "Wir fahren hin, um 3 Punkte mitzunehmen"

SV Eintracht Trier mit Heimstärke

Der Gegner ist ein Oberliga-Aufsteiger, der sich mit vier Punkten aus den ersten drei Partien im Mittelfeld etabliert hat. Besonders im heimischen Moselstadion wollen die Trierer ihre Punkte holen. Lushtaku macht keinen Hehl daraus, dass er die Mannschaft erwartet, die ihre Stärken vor eigenem Publikum voll ausspielen wird: „Trier ist eine starke Heimmannschaft mit den Fans im Rücken. Versuchen durch hohes Stehen im Spielaufbau und tiefen Bällen hinter die Kette zu kommen. Ich denke, sie werden uns hoch pressen, wir werden aber wissen, was zu tun sein wird.“

Freiberg im Rhythmus

Die Freiburger haben nach dem klaren Auftaktsieg gegen Freiburg II auch in Frankfurt und zu Hause gegen Schott Mainz überzeugt. Damit ist der Start nach Maß gelungen. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel immer besser reingefunden. Unsere Automatismen und Abläufe werden klarer“, sagt Lushtaku. Auch die defensive Stabilität war zuletzt ein Schlüssel: Nur ein Gegentor kassierte der SGV in den ersten drei Begegnungen.

Klares Ziel für das Auswärtsspiel

Die Tabellenführung gibt Selbstvertrauen. Für Lushtaku ist die Zielsetzung eindeutig: „Wir fahren hin um 3 Punkte mitzunehmen, ganz klar.“ Hoffnung macht auch die Entwicklung im Kader. „Stand jetzt kommen die Spieler, die letzte Woche nicht dabei waren, so langsam zurück“, betont der Trainer. Damit dürfte der SGV mit nahezu voller Stärke antreten.