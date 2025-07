SGV Freiberg: "Wir bleiben demütig, arbeiten hart weiter"

Nach Platz drei in der Regionalliga Südwest und einem unglücklichen Pokalaus geht der SGV Freiberg mit Demut und Ambition in die neue Saison. Trainer Kushtrim Lushtaku fordert harte Arbeit – und hat große Testspiele geplant.

Kushtrim Lushtaku, Trainer des SGV Freiberg, zieht ein klares Fazit zur vergangenen Saison: „Wir als Verein, wir waren sehr zufrieden mit der Saison 24/25.“ Das Team beendete die Regionalliga Südwest auf einem starken dritten Platz – nur knapp hinter dem Vizemeister. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt allerdings: das Halbfinal-Aus im WFV-Pokal gegen die TSG Balingen. „Natürlich war es bitter“, sagt Lushtaku, „wir müssen daraus lernen, in der Zukunft einfach konzentrierter in jede Partie zu gehen.“

Hochkarätige Tests als Gradmesser

In der Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 hat der SGV Freiberg einige sportliche Highlights geplant. „Wir spielen jetzt am kommenden Samstag gegen die TSG Hoffenheim-Profis“, berichtet Lushtaku. Für ihn ist es ein besonderer Test: „Einfach mal gegen einen Erstligisten spielen und an unsere Grenzen stoßen.“ Und auch danach bleibt es hochkarätig: „Wir spielen dann noch gegen den VfB Stuttgart II, was auch nochmal ein Top-Spiel ist.“