SGV Freiberg: „Wir bewerben uns für die 3. Liga!“

Der SGV Freiberg Fußball sorgt für einen echten Paukenschlag: Nach dem Startrekord in der Regionalliga Südwest kündigt Präsident Emir Cerkez die Bewerbung für die 3. Liga an. Der Verein führt nach acht Spieltagen mit großem Vorsprung und richtet nun den Blick nach oben.

Der Präsident mit klaren Worten Präsident Emir Cerkez lässt in einem Beitrag auf der Instagram-Seite des Vereins keinen Zweifel: „Wir bewerben uns für die 3. Liga!“ Und weiter: „Wir werden eine Lizenz beantragen und dies dem Deutschen Fußball-Bund dieser Tage mitteilen.“ Mit diesen Worten ist klar, dass Freiberg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung konsequent anstrebt.

Ein Verein in Euphorie Der SGV Freiberg hat einen Saisonstart hingelegt, der in die Geschichtsbücher eingeht. Acht Spiele, acht Siege – damit wurde der Startrekord eingestellt. Mit sieben Punkten Vorsprung führt der Klub souverän die Regionalliga Südwest an. Diese sportliche Dominanz bildet den Hintergrund für eine Entscheidung, die den Verein in eine neue Dimension führen könnte.

Von Zurückhaltung zum großen Ziel

Noch in der vergangenen Saison hatte der Verein keine Lizenzunterlagen eingereicht. Nun hat ein Umdenken eingesetzt. Die sportliche Situation, die Euphorie im Umfeld und die Anfrage des Deutschen Fußball-Bundes haben offenbar den Ausschlag gegeben. „Damit ist klar: Der SGV macht ernst in Sachen Dritte Liga!“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Die Rahmenbedingungen stimmen

Der DFB habe den Spitzenreiter bereits kontaktiert, um die notwendigen Voraussetzungen abzuklären. Ein drittligataugliches Stadion sei laut Verein in Aussicht. Damit dürften die infrastrukturellen Hürden nicht mehr unüberwindbar sein, auch wenn bis zur endgültigen Entscheidung noch einige Fragen offenbleiben.

Fokus bleibt auf der Gegenwart

Bei aller Euphorie betont der Verein, dass die laufende Saison im Vordergrund steht. „Unsere volle Konzentration gilt jedoch der laufenden Saison. Über das Lizenzverfahren werden wir uns nicht weiter öffentlich äußern – jetzt zählt nur eines: Punkte holen und weiter Geschichte schreiben!“, heißt es über Instagram abschließend.

Ein Signal mit Strahlkraft

Mit diesem Schritt unterstreicht der SGV Freiberg seine Ambitionen. Nach sportlichen Glanzleistungen auf dem Platz will der Verein nun auch die Weichen für die Zukunft stellen. Die Fans dürfen davon träumen, dass die historische Siegesserie nur der Anfang einer noch größeren Erfolgsgeschichte ist.