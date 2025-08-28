SGV Freiberg: "Werde meine Jungs gut darauf einstellen"

Wie wird das württembergische Duell zwischen dem SGV Freiberg und der TSG Balingen enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg TSG Balingen TSG Balingen 14:00 live PUSH

Balingens spielerische Stärken

Trainer Kushtrim Lushtaku zeigt großen Respekt vor dem kommenden Gegner: „Die TSG ist eine Mannschaft, deren Stärken viel auf dem Spielerischen liegen.“ Balingen startete mit nur einem Sieg und drei Niederlagen in die Saison und rangiert aktuell im Tabellenkeller, gilt aber mit seiner spielerischen Ausrichtung als gefährlicher Kontrahent. Zuletzt bejubelte Freiberg einen 4:1-Erfolg beim SV Eintracht Trier, der Aufsteiger aus Balingen musste sich mit 1:4 gegen den FC 08 Homburg geschlagen geben.

Freiberg setzt auf Ballgewinne

Die Marschroute der Gastgeber ist klar. „Ich werde meine Jungs gut darauf einstellen und versuchen, viele Ballgewinne im letzten Drittel zu gewinnen, den Spielaufbau zu unterbrechen und dann auch schnellstmöglich zu vollenden“, erklärte Lushtaku. Der Freiburger Trainer vertraut auf die in den ersten Wochen gezeigten Automatismen, die seiner Mannschaft bislang zwölf Punkte einbrachten.

Kadersituation vor dem Heimspiel

Personell sieht die Lage solide aus. Lushtaku betonte: „Personell sieht es ganz gut aus soweit. Werden schauen, ob es bei Marius Köhl langt für den Samstag.“ Der Angreifer war zuletzt angeschlagen, könnte aber eine Option für die Startelf werden. Mit Blick auf die Tabelle will Freiberg den Schwung der vergangenen Wochen nutzen, um die Spitzenposition weiter zu behaupten. Balingen steht hingegen unter Druck, nicht bereits frühzeitig im Keller festzustecken.