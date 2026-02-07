SGV Freiberg vor Usbekistan-Test: nächster Härtetest in Belek

– Foto: Carsten Trebuth

Der SGV Freiberg bleibt im Trainingslager in der Türkei konsequent auf Kurs – auch wenn der Weg dorthin nicht ohne Widerstände ist. Nach dem intensiven und lehrreichen 2:3 gegen FK Dečić Tuzi wartet am heutigen Samstag bereits das zweite Testspiel. Der Gegner ist der FC Qizilqum und kommt aus Usbekistan, ist robust, körperlich stark und wird erneut alles abverlangen. Für den Tabellenführer der Regionalliga Südwest ist es die nächste Gelegenheit, Feinabstimmung und Spielidee unter internationalen Bedingungen zu schärfen.

Heute, 09:30 Uhr SGV Freiberg Freiberg FC Qizilqum FC Qizilqum 09:30 PUSH

Am heutigen Samstag steht für den SGV Freiberg das zweite Testspiel im Trainingslager an. Eigentlich war die Partie bereits für den gestrigen Freitag vorgesehen, doch starker Regen machte einen Strich durch die Rechnung. Die Verantwortlichen mussten umplanen, der Spielrhythmus wurde kurzfristig angepasst – ein Szenario, das im Trainingslager zwar ungewohnt ist, aber auch den Charakter dieser Vorbereitung unterstreicht: flexibel bleiben, Lösungen finden, weiterarbeiten. Gespielt wird nun heute Morgen im Fanatic Tour Belek Sport Center. Der Anpfiff erfolgt um 11:30 Uhr Ortszeit, was 9:30 Uhr deutscher Zeit entspricht. Gegner ist der FC Qizilqum aus der 1. Liga Usbekistans. Schon im Vorfeld ist klar, dass diese Begegnung kein lockerer Trainingskick werden wird. Der usbekische Erstligist gilt als körperlich robuster und intensiver Gegner – genau der Spielertyp, der in Testspielen häufig besonders unangenehm ist, weil er Zweikämpfe sucht und das Tempo hochhält.

Für den SGV Freiberg, Tabellenführer der Regionalliga Südwest, ist dieses Duell ein weiterer wichtiger Härtetest. Es geht nicht um Ergebnisverwaltung, sondern um die nächste Stufe der Belastung. In solchen Spielen wird sichtbar, wie stabil eine Mannschaft unter Druck bleibt, wie sie sich in engen Situationen verhält und ob die Spielidee auch dann trägt, wenn Körperlichkeit und Intensität das Spiel bestimmen. Genau deshalb passt Qizilqum in den Plan dieses Trainingslagers. Trainer Kushtrim Lushtaku wird dabei nicht nur auf das Ergebnis schauen, sondern auf Details: auf Abstimmung, auf Laufwege, auf Konsequenz im Zweikampf und auf die Fähigkeit, auch nach Rückschlägen in der Partie Ruhe zu bewahren. Das Ziel bleibt klar: Feinabstimmung, Intensität und Spielidee weiterentwickeln – unter Bedingungen, die den Alltag der Regionalliga bewusst übersteigen sollen.