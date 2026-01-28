SGV Freiberg vor spannendem Test gegen den FC Bayern München II

Die Wintervorbereitung des SGV Freiberg wirkt wie ein Echo der Hinrunde: konzentriert, nüchtern, mit dem Selbstverständnis eines Spitzenreiters der Regionalliga Südwest. 41 Punkte nach 20 Spielen, 43:18 Tore – und doch nur ein Zähler Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach. In dieser Lage sind Tests keine Kür, sondern scharfes Nachschleifen: Tempo, Stabilität, Entscheidungsmomente.
Der Auftritt am Samstag beim VfR Aalen, dem Oberliga-Zweiten, passte in dieses Bild. Beim 3:1 unter der Leitung von Jonathan Woldai (Filderstadt) lieferte Freiberg weniger Spektakel als Kontrolle – und setzte die Akzente zur richtigen Zeit. Lange blieb die Partie torlos, ein typisches Vorbereitungsspiel: viel Arbeit gegen den Ball, saubere Abstände, das Abtasten zweier Mannschaften, die beide wissen, was sie können. Nach der Pause zog der SGV das Tempo an. Tino Bradara brach den Bann mit dem 0:1 (54.) und belohnte eine Phase, in der Freiberg präsenter im zweiten Ball war. Als Aalen kurz wackelte, schlug Matt-Brahan Zié zu und erhöhte auf 0:2 (67.) – ein Treffer, der die Überlegenheit nicht überzeichnete, aber den Verlauf klarer machte.
Ganz erledigt war der Gegner damit nicht. Steffen Kienle verkürzte auf 1:2 (74.) und erinnerte daran, wie schnell ein Spiel kippen kann, wenn man im Verwaltungsmodus landet. Freiberg reagierte nicht mit Hektik, sondern mit Klarheit – und bekam in der Schlussphase die Gelegenheit, den Deckel draufzumachen: Leon Petö verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:3 (85.). Ein Test, der zeigte, was in engen Meisterschaftswochen entscheidend ist: nicht die Dauer-Dominanz, sondern die Fähigkeit, in den richtigen Momenten zuzupacken.
Der nächste Prüfstein folgt am Donnerstag um 14 Uhr: Auswärts beim FC Bayern München II, aktuell Achter der Regionalliga Bayern – eine Zweitvertretung mit Vergangenheit in der 3. Liga und mit dem typischen Profil: viel Ball, hoher Rhythmus, junge Spieler, die Räume suchen statt sie zu verwalten. Für den SGV Freiberg ist das ein idealer Härtetest, weil er genau die Fragen stellt, die auch die Regionalliga Südwest im Frühjahr stellen wird. Denn vorne ist es eng: Großaspach sitzt im Nacken, dahinter lauern mehrere Teams im 30-Punkte-Bereich. Freibergs Wintermission ist deshalb klar – die Spitze verteidigen, ohne die Schärfe zu verlieren.