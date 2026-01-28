SGV Freiberg vor spanndem Test gegen den FC Bayern München II

Der Auftritt am Samstag beim VfR Aalen, dem Oberliga-Zweiten, passte in dieses Bild. Beim 3:1 unter der Leitung von Jonathan Woldai (Filderstadt) lieferte Freiberg weniger Spektakel als Kontrolle – und setzte die Akzente zur richtigen Zeit. Lange blieb die Partie torlos, ein typisches Vorbereitungsspiel: viel Arbeit gegen den Ball, saubere Abstände, das Abtasten zweier Mannschaften, die beide wissen, was sie können. Nach der Pause zog der SGV das Tempo an. Tino Bradara brach den Bann mit dem 0:1 (54.) und belohnte eine Phase, in der Freiberg präsenter im zweiten Ball war. Als Aalen kurz wackelte, schlug Matt-Brahan Zié zu und erhöhte auf 0:2 (67.) – ein Treffer, der die Überlegenheit nicht überzeichnete, aber den Verlauf klarer machte.