SGV Freiberg vor dem Wendepunkt im Rennen um die 3. Liga

Großaspach führt die Tabelle nach 29 Spielen mit 61 Punkten an, Freiberg folgt mit 58 Zählern. Beide Mannschaften haben sich damit klar vom übrigen Verfolgerfeld abgesetzt, das bereits mindestens neun Punkte zurückliegt. Für den SGV ist die Aufgabe eindeutig: Nur mit einem Auswärtssieg würde die Spitze sofort wieder enger zusammenrücken. Eine Niederlage hingegen würde den Abstand auf sechs Punkte wachsen lassen.

Freiberg geht mit einer belastenden Niederlage in dieses Topspiel. Beim 1:3 gegen Steinbach Haiger hatte die Mannschaft früh geführt, verlor die Partie nach dem Ausgleich vor der Pause aber noch aus der Hand. Es war ein Rückschlag, weil parallel auch Großaspach seine Aufgabe in Alzenau klar löste und den Patzer direkt nutzte. Für den SGV verschärfte sich dadurch die Lage vor dem direkten Vergleich spürbar.

Vergleich auf Augenhöhe

Das Hinspiel in Freiberg endete 1:1 und unterstrich bereits, wie eng die beiden Teams beieinander liegen. Auch die Zahlen der Tabelle sprechen für ein Duell auf hohem Niveau: Großaspach stellt mit 80 Toren die offensiv stärkste Mannschaft, Freiberg hält mit nur 27 Gegentoren defensiv dagegen. Während Großaspach zuletzt in Alzenau viermal traf, wird Freiberg vor allem auf Stabilität und Effizienz achten müssen. Gerade im direkten Vergleich können Kleinigkeiten entscheidend werden.

Besondere Bedeutung

Die Partie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Saison in ihre entscheidende Phase einbiegt. Nach 30 Spieltagen wäre die Richtung im Aufstiegsrennen deutlich klarer als bisher. Für Freiberg ist das Spiel deshalb mehr als ein gewöhnliches Spitzenspiel: Es ist die Chance, nach dem jüngsten Rückschlag sofort eine Antwort zu geben. Dass der Bahlinger SC keine Regionalliga-Lizenz beantragt hat und damit bereits als erster Absteiger feststeht, verändert am Druck an der Spitze nichts. Für den SGV zählt in Großaspach vor allem die Möglichkeit, das Rennen um Rang eins wieder vollständig zu öffnen.