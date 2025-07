SGV Freiberg verpflichtet Stürmer vom 1. FC Lok Leipzig

Adigo wurde in der Jugend renommierter Vereine ausgebildet – unter anderem beim Hamburger SV und bei Borussia Mönchengladbach. Dort legte er die Grundlagen für seinen späteren Weg in den Profifußball. Im Seniorenbereich sammelte der schnelle Flügelspieler unter anderem Erfahrung in der 3. Liga bei den Würzburger Kickers, wo er sich in der Saison 2021/22 beweisen konnte.

Zuletzt stand Adigo beim Traditionsverein 1. FC Lokomotive Leipzig unter Vertrag, wo er in der Regionalliga Nordost zum Einsatz kam. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Zug zum Tor und der Fähigkeit, im Eins-gegen-eins Situationen zu lösen, soll er beim SGV eine wichtige Rolle übernehmen.