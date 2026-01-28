SGV Freiberg verpflichtet Ex-Profi aus der 2. Bundesliga

Bei Regionalligist SGV Freiberg gibt es in der Winterpause einen sehr spannenden Zugang. Der Spitzenreiter und Herbstmeister präsentiert einen Wintertransfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:
Florian Ballas wechselt zum SGV Freiberg Fußball
Der SGV Freiberg Fußball verstärkt sich ab sofort mit dem 33-jährigen Innenverteidiger Florian Ballas. Seine Erfahrung aus der 2. Bundesliga wird der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Insgesamt absolvierte Ballas 189 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 41 Partien in der 3. Liga.
Mit seiner Routine, Zweikampfstärke und Führungsqualität wird Ballas der jungen Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Stütze sein. Seine Erfahrung aus dem Profifußball soll dem Team insbesondere in entscheidenden Spielsituationen Sicherheit geben.
Der SGV Freiberg Fußball heißt Florian Ballas herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit.
