 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

SGV Freiberg verpflichtet Ex-Profi aus der 2. Bundesliga

Der Regionalliga-Spitzenreiter holt in der Winterpause Florian Ballas.

von red/pm · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago

Verlinkte Inhalte

2. Bundesliga
3. Liga
Regionalliga Südwest
SSV Jahn
Freiberg
Florian Ballas
Florian Ballas

Bei Regionalligist SGV Freiberg gibt es in der Winterpause einen sehr spannenden Zugang. Der Spitzenreiter und Herbstmeister präsentiert einen Wintertransfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Florian Ballas wechselt zum SGV Freiberg Fußball

Der SGV Freiberg Fußball verstärkt sich ab sofort mit dem 33-jährigen Innenverteidiger Florian Ballas. Seine Erfahrung aus der 2. Bundesliga wird der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Insgesamt absolvierte Ballas 189 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 41 Partien in der 3. Liga.

Mit seiner Routine, Zweikampfstärke und Führungsqualität wird Ballas der jungen Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Stütze sein. Seine Erfahrung aus dem Profifußball soll dem Team insbesondere in entscheidenden Spielsituationen Sicherheit geben.

Der SGV Freiberg Fußball heißt Florian Ballas herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________