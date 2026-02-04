SGV Freiberg verpasst Sieg nach starker Führung gegen Dečić Tuzi

Von Beginn an wird deutlich, dass dieser Gegner andere körperliche und spielerische Voraussetzungen mitbringt. Dečić Tuzi agiert robust, intensiv und mit hoher Präsenz in den Zweikämpfen. Freiberg stellt sich dieser Aufgabe, sucht Lösungen im Aufbau und versucht, die Inhalte aus den bisherigen Trainingseinheiten umzusetzen. Das Spiel ist über weite Strecken ausgeglichen, geprägt von hohem Tempo und vielen direkten Duellen.

Das heutige Testspiel im Trainingslager markiert für den SGV Freiberg einen wichtigen Schritt. Im Fanatic Serik Sport Complex in Antalya trifft der Regionalligist auf FK Dečić Tuzi, den Tabellendritten der ersten Liga Montenegros und Teilnehmer an der Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League. Gespielt werden viermal 30 Minuten, ein Format, das Belastung, Konzentration und Anpassungsfähigkeit über einen langen Zeitraum hinweg fordert.

Nach einer torlosen ersten Phase findet der SGV zunehmend besseren Zugriff. In der 56. Minute fällt der Führungstreffer. Karlo Kuranyi bringt Freiberg mit 1:0 in Führung und belohnt eine Phase, in der Struktur und Mut zusammenkommen. Der Treffer verleiht dem Spiel Richtung und Selbstvertrauen. Nur sieben Minuten später folgt der nächste Akzent. Leon Petö erhöht in der 63. Minute auf 2:0 und scheint die Partie zugunsten des Regionalligisten zu kippen.

Diese Führung ist Ausdruck einer ordentlichen Leistung gegen einen international erfahrenen Gegner. Freiberg zeigt, dass es auch auf diesem Niveau mithalten kann, hält die Ordnung und bleibt zielstrebig. Doch mit zunehmender Spieldauer macht sich die Intensität bemerkbar. Dečić Tuzi erhöht den Druck, nutzt körperliche Vorteile und zwingt Freiberg zu immer mehr Defensivarbeit.

In der Schlussphase dreht sich das Spiel. Der montenegrinische Erstligist kommt zurück, nutzt seine Physis und setzt Freiberg unter Dauerdruck. Drei Gegentore kippen die Partie, am Ende steht eine 2:3-Niederlage. Das Ergebnis fällt knapp aus, ist aber Teil eines Spielverlaufs, der über lange Zeit offen war und erst in der Schlussphase entschieden wurde.

Für den SGV Freiberg ist dieses Resultat kein Rückschritt, sondern ein Spiegel der Anforderungen. Gegen einen körperlich sehr starken Gegner auf internationalem Niveau zeigt die Mannschaft über weite Strecken eine ordentliche Leistung. Die Führung, die Spielphasen mit Kontrolle und die Umsetzung der Trainingsinhalte liefern positive Signale. Gleichzeitig zeigt die Partie, wie schmal der Grat ist, wenn Intensität und Belastung über lange Zeit hoch bleiben.

Bereits im Vorfeld war klar, dass dieses Spiel kein einfacher Test werden würde. Das Trainingslager in Antalya bietet dafür optimale Bedingungen. Super Wetter, konzentrierte Einheiten und ein anspruchsvolles Programm bilden den Rahmen für diese Begegnung. Der Vergleich mit Dečić Tuzi war bewusst gewählt, um die Mannschaft früh zu fordern und an internationale Intensität heranzuführen.

Trainer Kushtrim Lushtaku erhält aus diesem Spiel wertvolle Hinweise. Die Reaktion nach der Führung, das Verhalten unter zunehmendem Druck und die Stabilität in der Schlussphase liefern klare Ansatzpunkte für die kommenden Trainingstage. Genau dafür ist das Trainingslager gedacht: Erkenntnisse sammeln, Abläufe schärfen, Grenzen erfahren.