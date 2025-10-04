SGV Freiberg verliert erstmals – FC 08 Homburg und Walldorf jubeln

Bayern Alzenau unterlag der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 1:4. Filip Pandza brachte die Hausherren vor 719 Zuschauern in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste schlugen schnell zurück: Moritz Dittmann traf in der 22. und 29. Minute doppelt und drehte so die Partie. Nach der Pause erhöhte Marius Grösch in der 66. Minute auf 3:1, ehe Tim Korzuschek in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein klarer Auswärtssieg für Barockstadt. ---

Der FC 08 Homburg hat Spitzenreiter SGV Freiberg die erste Niederlage der Saison zugefügt. In einem intensiven Duell bewiesen die Saarländer in den entscheidenden Momenten die größere Effizienz. Markus Mendler brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn bereits drei Minuten später glich Gal Grobelnik für die Hausherren aus. Das Spiel wogte in der Folge hin und her, beide Mannschaften kämpften verbissen um die Kontrolle. Als vieles schon nach einem Remis aussah, schlug Armend Qenaj in der 88. Minute eiskalt zu und bescherte Homburg den umjubelten Auswärtssieg. Für Freiberg war es ein bitterer Moment, für die Gäste hingegen ein echtes Statement im Kampf um die oberen Tabellenränge. ---

Der KSV Hessen Kassel musste sich dem FC-Astoria Walldorf mit 1:3 geschlagen geben und erlebte einen enttäuschenden Heimauftritt. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Bereits in der 6. Minute traf Jacob Collmann zur frühen Führung. Kurz vor der Pause legte er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit seinem zweiten Tor nach und stellte die Weichen auf Sieg. Kassel kam in der Schlussphase zwar durch Zvonimir Plavcic in der 84. Minute noch einmal heran und schöpfte kurz Hoffnung, doch diese währte nur wenige Minuten. In der 88. Minute verwandelte Marcel Carl einen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand. Walldorf nahm drei Punkte mit, während Kassel den Anschluss an die Spitzengruppe verpasste. ---

Eintracht Trier setzte ein starkes Ausrufezeichen und gewann vor 2022 Zuschauern mit 3:1 gegen den SC Freiburg II. Früh sorgte Damjan Marceta mit seinem Treffer in der 11. Minute für den perfekten Start der Gastgeber. Kurz vor der Pause erhöhte Henri Weigelt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Freiburg II stemmte sich nach der Pause gegen die Niederlage, doch Marceta machte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute alles klar. Selbst als die Gäste in der 81. Minute die große Chance zum Anschluss hatten, blieb Trier standhaft – Jack James scheiterte mit seinem Foulelfmeter an Torwart Radomir Novakovic. Erst in der Nachspielzeit traf Rouven Tarnutzer zum Ehrentreffer, der am Trierer Erfolg nichts mehr änderte. ---

Ein spätes Drama erlebten die 642 Zuschauer in Bahlingen beim 1:1 zwischen dem BSC und dem FSV Mainz 05 II. Lange Zeit sah es nach einem Auswärtssieg der Mainzer aus, die in der 66. Minute durch Yunus Malli per Foulelfmeter in Führung gingen. In einer hektischen Schlussphase brachten sich die Gäste jedoch selbst in Bedrängnis: Nayrobi Vargas sah in der 87. Minute Gelb-Rot, und nur kurz darauf musste auch Konstantin Schopp in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Feld. In doppelter Überzahl warf Bahlingen noch einmal alles nach vorne – und tatsächlich gelang Marco Rienhardt in der dritten Minute der Nachspielzeit der viel umjubelte Ausgleich. Das Remis fühlte sich für den BSC wie ein Sieg an, während Mainz II den verpassten Dreier beklagte. ---

Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach bestätigte seine starke Form und feierte beim TSV Schott Mainz einen klaren 4:1-Auswärtssieg. Fabian Eisele brachte die Gäste in der 35. Minute auf die Siegerstraße. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Niklas Pollex in der 49. Minute auf 0:2. Mainz fand kaum ins Spiel und musste in der 79. Minute das dritte Gegentor durch Michael Kleinschrodt hinnehmen. Zwar keimte mit dem Treffer von Dennis De Sousa Oelsner in der 82. Minute kurz Hoffnung bei den Gastgebern auf, doch Luka Janes machte in der Nachspielzeit mit dem 1:4 endgültig alles klar. Großaspach feierte ausgelassen, während der TSV weiter im Tabellenkeller steckt. ---

Die TSG Balingen und Kickers Offenbach trennten sich 1:1 in einem Spiel, das vor allem in der Schlussphase Spannung bot. Ron Berlinski brachte die Gäste in der 67. Minute per Foulelfmeter in Führung. Offenbach schien die drei Punkte schon fast in der Tasche zu haben, doch Balingen bewies große Moral. In der 85. Minute war es Simon Klostermann, der den Ausgleich erzielte und damit für große Freude bei den Heimfans sorgte. Beide Teams teilten sich am Ende die Punkte, für Balingen fühlte sich das Remis wie ein kleiner Sieg an, während die Offenbacher nach dem verpassten Auswärtssieg enttäuscht waren. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 14:00 live PUSH



SV Sandhausen trifft auf TSV Steinbach Haiger. Sandhausen kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während Steinbach Haiger seine Position im oberen Tabellenbereich festigen möchte. SV Sandhausen trifft auf TSV Steinbach Haiger. Sandhausen kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während Steinbach Haiger seine Position im oberen Tabellenbereich festigen möchte.



FSV Frankfurt spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Teams wollen im Mittelfeld punkten: Frankfurt nach zuletzt gemischten Ergebnissen, Stuttgarter Kickers, um den Abstand zu den Spitzenplätzen nicht anwachsen zu lassen.