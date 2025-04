SGV Freiberg verliert bei Hessen Kassel, Stuttgarter Kickers stürzen

Die Gastgeber setzten sich in einem konzentrierten Auftritt mit 2:0 gegen den FC-Astoria Walldorf durch. Yann Sturm erzielte beide Treffer in der 28. und 88. Minute und war damit der entscheidende Spieler der Partie. Walldorf musste ab der 56. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Yannick Thermann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. ---

Eintracht Frankfurt II und der FSV Frankfurt lieferten sich ein torreiches Stadtduell, das keinen Sieger fand. Kaan Inanoglu brachte die Hausherren mit Treffern in der 39. und 45. Minute zweimal in Führung. Lucas Hermes (41.) und Tim Latteier (51.) sorgten jedoch für den Ausgleich. ---

Der FC 08 Homburg drehte nach Rückstand mächtig auf und demontierte die Kickers Offenbach mit 5:1. Nach dem frühen 0:1 durch Dimitrij Nazarov (8.) drehte Niclas Anspach mit einem lupenreinen Hattrick (48., 51., 62.) die Partie. Phillipp Steinhart (65.) und Markus Mendler (79.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Offenbach verliert damit Boden auf Tabellenführer TSG 1899 Hoffenheim II. ---

Pflichtsieg: Der TSV Steinbach Haiger hat seine Ambitionen im Aufstiegskampf mit einem 3:1-Sieg beim Tabellenletzten FC 08 Villingen untermauert. Die Gastgeber belohnten sich zunächst für eine mutige Anfangsphase – Marcel Sökler traf in der 25. Minute zur überraschenden Führung. Doch Steinbach ließ sich davon nicht beirren. Michael Guthörl glich in der 33. Minute aus, Justin Steinkötter stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) die Weichen auf Sieg. In der 87. Minute verwandelte Steinkötter einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand. ---

Im direkten Duell zweier Abstiegskandidaten trennten sich der FC Gießen und der 1. Göppinger SV mit 1:1. David Siebert brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung und Gießen war lange auf Kurs Richtung drei Punkte. Doch Mohamed Baroudi traf in der 88. Minute für Göppingen zum Ausgleich – ein Rückschlag für die Hausherren, die auf wichtige Zähler im Abstiegskampf gehofft hatten. ---

Vor 2797 Zuschauern im Moselstadion gab es zwischen dem SV Eintracht Trier und der SG Barockstadt Fulda Lehnerz keinen Sieger und keine Tore. Beide Teams verteidigten kompakt, offensiv fehlte jedoch die letzte Entschlossenheit. Trier bleibt damit im Tabellenmittelfeld, Fulda hält den Abstand zur Abstiegszone konstant. ---

Ein Spiel mit zwei Gesichtern endete für die Stuttgarter Kickers in einem herben Rückschlag im Aufstiegskampf. Gegen den Bahlinger SC führten die Gastgeber durch ein Tor von Lukas Kiefer (56.), mussten ab der 70. Minute jedoch in Unterzahl agieren: David Kammerbauer sah die Rote Karte. Die Gäste nutzten den Vorteil konsequent aus – Yannick Häringer glich in der 83. Minute aus, Philipp Sonn drehte die Partie in der 90. Minute komplett. ---

Die SGV Freiberg hat im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Rückschlag kassiert. Beim KSV Hessen Kassel verlor das Team mit 0:1. In einer umkämpften Partie war es Marco Hingerl, der in der 84. Minute den Treffer des Tages erzielte. Für Kassel bedeutet der Sieg den endgültigen Anschluss ans gesicherte Mittelfeld. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 14:00 PUSH