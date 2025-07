SGV Freiberg triumphiert beim 52. Bitzer-Cup des TuS Ergenzingen

Balingen dreht turbulentes Halbfinale gegen Empfingen

Im ersten Halbfinale standen sich die TSG Balingen aus der Regionalliga und die Landesligamannschaft der SG Empfingen gegenüber. Die Partie entwickelte sich zu einem echten Schlagabtausch mit zwei Führungswechseln. Nach der Pausenführung für Empfingen durch Pascal Schoch glich Halim Eroglu direkt nach dem Seitenwechsel aus. Denis Bozicevic brachte Empfingen erneut in Front, doch Balingen antwortete mit Treffern von Simon Klostermann, Pedro Almeida Morais und erneut Eroglu zum 4:2-Endstand. Morais wurde für seine Leistung als „Man of the Match“ ausgezeichnet.