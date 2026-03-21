SGV Freiberg thront wieder oben, Stuttgarter Kickers verlieren

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Bei der heutigen Fortsetzung zum 25. Spieltag der Regionalliga Südwest gab es an der Tabellenspitze eine klare Ansage, während im Tabellenkeller ein dramatischer Kampf um jeden Zentimeter Rasen entbrannte.

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In einem hochemotionalen Duell demonstrierte die SG Sonnenhof Großaspach ihre Heimstärke und ließ den TSV Steinbach Haiger letztlich chancenlos. Den Grundstein für den Erfolg legte Loris Maier, der in der 13. Minute zum 1:0 traf. Doch die Gäste zeigten Moral: Ole Käuper markierte in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff war es jedoch Niklas Pollex, der in der 43. Minute die erneute Führung zum 2:1 für die Hausherren erzielte. Nach dem Seitenwechsel baute Großaspach den Vorsprung konsequent aus. In der 59. Minute erhöhte Fabian Eisele auf 3:1, ehe Mert Tasdelen in der 71. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Endstand besiegelte. ---

Vor 2658 Zuschauern boten der SV Sandhausen und der SV Eintracht Trier 05 eine zähe Partie, die am Ende ohne Sieger blieb. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften fielen im gesamten Spielverlauf keine Tore. ---

Der Spitzenreiter untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll. Vor 1300 Zuschauern ließ der SGV Freiberg den Gästen von Kickers Offenbach keine Chance. In der 47. Minute erzielte Minos Gouras das 1:0, bevor derselbe Spieler, Minos Gouras, in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0-Endstand alles klar machte. ---

Am Bornheimer Hang sahen 1253 Zuschauer ein Remis, das vor allem für die Gäste einen moralischen Erfolg darstellte. Der Bahlinger SC ging in der 45. Minute durch Erijon Shaqiri mit 0:1 in Führung. Der FSV Frankfurt drängte lange auf den Ausgleich, der schließlich Phil Kemper in der 80. Minute zum 1:1 gelang. ---

Eine herbe Enttäuschung erlebten die 4240 Zuschauer auf der Waldau. Die Stuttgarter Kickers verloren den Anschluss an die Spitze durch eine knappe Heimniederlage gegen den KSV Hessen Kassel. In der 41. Minute erzielte Jan Dahlke das goldene Tor zum 0:1 für die Gäste. Die Emotionen kochten in der Schlussphase über, als David Tomic in der 90. Minute wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah. ---

In Fulda bejubelten 1240 Zuschauer einen knappen Heimsieg der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart: Tobias Göbel traf bereits in der 8. Minute zum 1:0. In der 32. Minute erhöhte Moritz Dittmann auf 2:0. Der SC Freiburg II kam in der 60. Minute durch Patrick Lienhard zwar noch auf 2:1 heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. ---

Ein wahres Torfestival mit dramatischem Ausgang erlebten die Zuschauer in Mainz. Der FC-Astoria Walldorf schien nach zwei Treffern von Felix Kendel in der 35. und 45. Minute bereits auf der Siegerstraße. Doch noch vor dem Pausenpfiff verkürzte Étienne Portmann in der 45. Minute auf 1:2. In der zweiten Halbzeit drehte der TSV Schott Mainz die Partie: Jacob Roden glich in der 71. Minute zum 2:2 aus. In einer hitzigen Nachspielzeit trafen Dominik Ahlbach (90.+2) und Leon Kern (90.+6) zum 4:2-Sieg. Kurz vor Ende sah Sean Horozovic in der 91. Minute noch die Rote Karte. ---

In einem torlosen Kellerduell vor 410 Zuschauern teilten sich Bayern Alzenau und die TSG Balingen die Punkte. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe fielen keine Tore. Alzenau belegt damit den 15. Tabellenplatz, während Balingen weiterhin auf Rang 16 rangiert. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 live PUSH

Ein Spiel aus dem oberen Drittel, das viel mehr ist als nur ein ordentliches Verfolgerduell. FC 08 Homburg gewann zuletzt eindrucksvoll 4:1 in Steinbach und steht mit 39 Punkten auf Rang fünf. FSV Mainz 05 II besiegte Bayern Alzenau 2:0 und hat ebenfalls 40 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel endete 2:2. Yunus Malli und Raúl König brachten Mainz II damals mit 2:0 in Front, doch Manuel Kober und Nicolas Jörg drehten das Spielgefühl noch einmal und retteten Homburg spät den Punkt. Dieses Rückspiel trägt deshalb die Wucht eines direkten Vergleichs, in dem beide Seiten wissen: Ein Sieg könnte den Blick plötzlich wieder ganz nach oben öffnen.