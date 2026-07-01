SGV Freiberg: Testkracher gegen Drittligist Großaspach zum Start

Die Partie am 4. Juli um 14 Uhr trägt den Charakter eines frühen Prüfsteins. Freiberg hat gerade erst wieder begonnen, Ordnung in Beine und Abläufe zu bringen, da stellt sich mit Großaspach schon der Meister der vergangenen Regionalliga-Saison vor. Es ist ein Testspiel, gewiss, doch eines mit Erinnerungsspuren. Lange hatten sich beide Vereine im Rennen um Platz eins belauert, bis die SG Sonnenhof den entscheidenden Schritt machte und Freiberg als Zweiter zurückblieb. Gerade in solchen Partien zeigt sich, ob Ehrgeiz und Gelassenheit im Vorbereitungskleid schon jetzt für alle Beteiligten eine produktive Verbindung eingehen können.

Für Lushtaku bietet die Begegnung deshalb mehr als Konditionskontrolle. Er wird sehen wollen, wie belastbar erste Automatismen sind, wie mutig seine Mannschaft gegen einen künftig höherklassigen Gegner verteidigt und wie sauber sie nach Ballgewinnen umschaltet. Großaspach reist als Drittliga-Aufsteiger mit frischem Selbstbewusstsein an; Freiberg kann früh prüfen, wie gering oder groß der Abstand tatsächlich wirkt.