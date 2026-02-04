SGV Freiberg testet in der Türkei gegen Topklub aus Montenegro

Für den Regionalliga-Tabellenführer SGV Freiberg beginnt im Trainingslager in der Türkei die Phase der praktischen Standortbestimmung. Am heutigen Nachmittag bestreitet die Mannschaft ihr erstes Testspiel und trifft dabei auf den FK Dečić Tuzi, aktuell Tabellendritter der montenegrinischen ersten Liga. Es ist ein internationaler Vergleich, der bewusst anspruchsvoll gewählt wurde – als erster Härtetest nach intensiven Trainingstagen.

Im Mittelpunkt steht weniger das Ergebnis als die Umsetzung der Inhalte, die in den Einheiten zuvor erarbeitet wurden. Das Trainerteam erhält gegen einen spielstarken Gegner früh Hinweise darauf, wie weit die Mannschaft in ihrer Entwicklung ist. Gespielt wird im Fanatic Serik Sport Complex über zwei Mal 60 Minuten, Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit.

Für Freiberg ist die Partie ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben in der Regionalliga. Der Fokus liegt auf Abläufen, Abstimmung und Spielrhythmus. Gleichzeitig bietet das Duell die Gelegenheit, Belastung zu steuern und möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Entsprechend gespannt blickt das Team auf seinen ersten Auftritt im Trainingslager – mit dem Ziel, einen konzentrierten und geschlossenen Eindruck zu hinterlassen.