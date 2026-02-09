SGV Freiberg testet heute gegen ukrainischen Erstligisten

– Foto: Imago Images

Für den SGV Freiberg steht im Trainingslager der letzte internationale Härtetest an. Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest trifft heute auf Epicentr Kamyanets-Podilskyi aus der ukrainischen ersten Liga. Der Aufsteiger und Zweitliga-Meister der Vorsaison rangiert aktuell auf Platz 14 und bietet damit einen anspruchsvollen Prüfstein zum Abschluss der intensiven Vorbereitungstage in der Türkei.

Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit im Fanatic Tour Belek Sport Center, aus deutscher Sicht um 14 Uhr. Für Freiberg geht es darum, die Inhalte der Trainingswoche ein letztes Mal unter Wettkampfbedingungen abzurufen. Tempo, Abstimmung und Stabilität stehen im Fokus, bevor die Mannschaft die Heimreise antritt.

Der Test gilt als wichtiger Gradmesser: Gegen einen internationalen Gegner soll noch einmal Rhythmus aufgenommen und Selbstvertrauen gesammelt werden. Entsprechend konzentriert geht der SGV in diese Partie – mit dem Ziel, das Trainingslager mit einer geschlossenen Leistung abzuschließen.

Der SGV Freiberg hat im Trainingslager in der Türkei ein umkämpftes Testspiel gegen den FC Qizilqum mit 1:1 beendet. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit geriet der Regionalligist in der 30. Minute in Rückstand. Freiberg blieb jedoch geduldig, arbeitete weiter an seinen Abläufen und steigerte den Druck. In der 70. Minute belohnte sich die Mannschaft: Meghôn Valpoort erzielte den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase hatte der SGV noch Möglichkeiten, den Siegtreffer nachzulegen. Insgesamt war es ein wertvoller Härtetest, bei dem vor allem Spielrhythmus und Abstimmung im Mittelpunkt standen.