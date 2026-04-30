SGV Freiberg sucht in Fulda Halt in einer entgleisten Schlussphase

Freiberg hatte im Verlauf der Saison bereits einen beträchtlichen Vorsprung auf die Konkurrenz aufgebaut und schien über weite Strecken auf dem besten Weg zu einer außergewöhnlichen Spielzeit. Inzwischen hat sich das Bild grundlegend verändert. Vier Niederlagen aus den vergangenen vier Partien gegen Steinbach Haiger, Großaspach und Mainz II haben das Titelrennen faktisch entschieden. Hinter Freiberg ist das Feld zudem enger zusammengerückt, sodass inzwischen auch Platz zwei nicht mehr unangreifbar wirkt.

Die Niederlage gegen Mainz II passte in dieses Bild. Freiberg geriet bereits in der 16. Minute durch Tebo Gabriel in Rückstand, fand danach kaum zu Klarheit und musste in der 63. Minute das 0:2 durch Jayson Videira hinnehmen. Der späte Anschlusstreffer von Gal Grobelnik in der 78. Minute brachte noch einmal Hoffnung, änderte aber nichts mehr am Ergebnis. In der Nachspielzeit schwächte sich die Mannschaft zusätzlich, als Marco Kehl-Gómez Gelb-Rot sah und damit für das Spiel in Fulda fehlt.

Der Gegner aus Fulda

Mit der SG Barockstadt Fulda Lehnerz wartet nun ein Gegner aus dem gesicherten oberen Mittelfeld. Fulda steht mit 46 Punkten auf Rang acht und hat damit weder mit dem Aufstieg noch mit dem Tabellenkeller noch Wesentliches zu tun. Gerade solche Gegner können in dieser Saisonphase unangenehm sein, weil sie ohne großen Druck auftreten. Das Hinspiel endete 1:1, nachdem Freiberg früh durch Marius Köhl in Führung gegangen war, Fulda aber noch in der ersten Halbzeit ausglich.

Mehr als nur Ergebniskorrektur

Für Freiberg kann es in Fulda nicht mehr ernsthaft um die Wiederaufnahme eines Titelkampfs gehen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die Mannschaft nach den vergangenen Wochen noch einmal Stabilität und Haltung zeigen kann. Die beste Saison der Vereinsgeschichte ist statistisch weiterhin greifbar, sportlich aber durch den Einbruch der vergangenen Wochen deutlich beschädigt worden. Gerade deshalb bekommt dieses Auswärtsspiel Bedeutung: nicht als letzte Chance auf Rang eins, sondern als Versuch, eine starke Saison nicht völlig unerquicklich auslaufen zu lassen.