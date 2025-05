SGV Freiberg, Stuttgarter Kickers und Kickers Offenbach patzen

Am 33. und vorletzten Spieltag der Regionalliga Südwest sorgten mehrere unerwartete Ergebnisse für Bewegung in der Tabelle. Während Meister TSG 1899 Hoffenheim II beim Letzten und Absteiger FC 08 Villingen unterlag, konnten weder Kickers Offenbach noch der SGV Freiberg ihre Chancen im Kampf um Platz zwei nutzen.

Die Kickers aus Stuttgart erlebten in Mainz einen gebrauchten Tag. Daniel Gleiber (4.) und Marc Richter (22.) brachten die Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung. Zwar konnte David Kammerbauer in der 27. Minute verkürzen, doch direkt nach der Pause stellte David Mamutovic den alten Abstand wieder her (46.). Lovis Bierschenk setzte mit dem 4:1 in der 86. Minute den Schlusspunkt.

Der TSV Steinbach Haiger überzeugte im Heimspiel gegen den SC Freiburg II mit einem 3:0-Erfolg vor 963 Zuschauern. Justin Steinkötter verwandelte in der 26. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, Leon Wirtz erhöhte noch vor der Pause (44.). Ole Käuper sorgte in der 60. Minute für die endgültige Entscheidung.

Im Duell zweier Mittelfeldteams gab es in Kassel keine Tore. Beide Mannschaften erspielten sich zwar einige Möglichkeiten, doch am Ende stand ein torloses Remis. ---

Eintracht Frankfurt II verspielte eine 2:0-Führung und verlor am Ende bitter gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Metehan Yildirim traf in der 31. und 43. Minute zur scheinbar komfortablen Führung. Doch Moritz Dittmann (62.) und Brian Campman per Foulelfmeter (69.) glichen aus. In der Nachspielzeit war es erneut Dittmann, der zum 3:2 für Fulda traf (90.+1). ---

Einen knappen Auswärtssieg feierte der Bahlinger SC in Homburg. As Ibrahima Diakité erzielte in der 71. Minute das Tor des Tages. Während Bahlingen damit auf 40 Punkte klettert, bleibt Homburg mit 46 Zählern im Tabellenmittelfeld hängen. ---

Der FC 08 Villingen hat für die Überraschung des Spieltags gesorgt. Gegen den bereits feststehenden Meister TSG Hoffenheim II gewann der Tabellenletzte mit 3:1. Jonas Brändle brachte die Hausherren mit einem Doppelschlag in der 5. und 16. Minute früh auf Kurs. Can Karatas verkürzte zwar in der 39. Minute, doch Marcel Sökler stellte in der 73. Minute per Foulelfmeter den Endstand her. ---

Der SGV Freiberg ließ wichtige Punkte liegen. Bereits in der 10. Minute brachte Ferdinand Scholl den FC Gießen in Führung. Freiberg fand im weiteren Spielverlauf keine Antwort mehr. Mit der Niederlage bleibt das Team punktgleich mit Offenbach, hat aber nun kaum noch Chancen auf Rang zwei. Gießen hingegen feiert drei ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf. ---

Die Frankfurter begannen stark und gingen durch Cas Peters bereits in der 3. Minute in Führung. Doch Walldorf drehte die Partie nach der Pause: Jannis Boziaris (47.), Emilian Lässig (50.) und Bennet Schieber (88.) sicherten dem Gastgeber einen 3:1-Erfolg. ---

Im Aufeinandertreffen mit Aufsteiger Göppingen gab Kickers Offenbach eine Führung zweimal aus der Hand. Onur Ünlücifci brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Maximilian Ziesche glich nur drei Minuten später aus. Boubacar Barry traf in der 28. Minute erneut für Offenbach, ehe Ziesche in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer den Punktgewinn für Göppingen sicherte.