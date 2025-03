SGV Freiberg stürzt den Ersten vom Thron: "Haben Charakter gezeigt"

Hoffenheim beginnt druckvoll

Die Gastgeber starteten mit hohem Tempo und setzten Freiberg von Beginn an unter Druck. "In den ersten zehn Minuten hat Hoffenheim sehr druckvoll begonnen. Sie haben sich viele Möglichkeiten herausgespielt", beschrieb Lushtaku die Anfangsphase. Bereits in der 4. Minute ging Hoffenheim durch Luka Djuric in Führung.

Freiberg findet ins Spiel und gleicht aus

Doch Freiberg ließ sich nicht beeindrucken und übernahm nach dem frühen Gegentor mehr Kontrolle. "Nach dem 1:1 haben wir dann das Spiel in die Hand genommen. Wir hatten viele klare Möglichkeiten, die wir liegen lassen haben." Hilal El-Helwe erzielte in der 11. Minute den Ausgleich, woraufhin Freiberg das Spiel zunehmend dominierte. Trotz guter Chancen blieb es bis zur Halbzeit beim 1:1.

Elfmeter bringt Hoffenheim erneut in Führung

Kurz nach Wiederanpfiff erhielt Hoffenheim einen Foulelfmeter zugesprochen, den Luka Djuric in der 48. Minute zur erneuten Führung verwandelte. "Dann kam nach ein paar Minuten direkt der Elfmeter gegen uns, den der Michi Knapp nicht gehalten hat." Doch erneut zeigte Freiberg Moral und glich durch einen einstudierten Standard aus: "Dann gleichen wir wieder aus durch ein schönes Standard-Tor, das wir jetzt öfter trainiert hatten im Training. Ich lobe auch unseren Standard-Trainer dafür."

Alberico sorgt für den Siegtreffer

In der 64. Minute erzielte Domenico Alberico den viel umjubelten Siegtreffer für Freiberg. "Wir hatten dann das 3:2 gemacht und hatten wieder riesige Möglichkeiten aufs 4:2." Trotz weiterer Chancen blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg für die Gäste.

Lushtaku lobt sein Team

Nach dem Spiel zeigte sich Lushtaku hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Jungs haben Charakter gezeigt und sich für ihre harte Arbeit belohnt. Ich bin stolz auf mein Trainerteam, dass wir von Tag zu Tag Gas geben mit den Jungs."

Nächste Aufgabe: Bahlinger SC



Nach dem Erfolg in Hoffenheim steht für den SGV Freiberg am 24. Spieltag das Duell mit dem Bahlinger SC an.