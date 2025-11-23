 2025-11-18T09:22:12.436Z

SGV Freiberg stoppt den freien Fall, SC Freiburg II mit Heimniederlage

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

Zum Abschluss des 18. Spieltags der Regionalliga Südwest gab es für Spitzenreiter SGV Freiberg nach einer langen Durststrecke wieder einen Sieg.

Di., 25.11.2025, 19:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
19:00live

Das Spiel wurde abgesagt und schon neu angesetzt.

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
1
0
+Video

Bis in die Nachspielzeit hinein sah es im brisanten Flutlichtduell zwischen dem FSV Frankfurt und dem SV Sandhausen nach einer torlosen Punkteteilung aus. Doch Amin Farouk sorgte ganz später für den umjubelten Siegtreffer der Hausherren.

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
1
1
+Video

Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Michael Guthörl die Führung für den TSV Steinbach Haiger besorgte. Nach einer halben Stunde hatte der SV Eintracht Trier per Elfmeter die Chance auf den Ausgleich, doch Sven König vergab. Die Hausherren kämpften um einen Punktgewinn und wurden in der 86. Minute belohnt. Damjan Marceta traf nach Vorlage von Sinan Tekerci zum verdienten Ausgleich.

Gestern, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
1
0
Abpfiff
+Video

Vor 4600 Zuschauern am Bieberer Berg erarbeitete sich Offenbach einen hart umkämpften 1:0-Heimsieg. Nach einer druckvollen Phase belohnte Keanu Staude seine Mannschaft in der 38. Minute mit dem Führungstreffer. Bahlingen versuchte in der zweiten Halbzeit mit viel Einsatz zurück ins Spiel zu finden, blieb aber immer wieder an der stabilen Offenbacher Defensive hängen. So stand am Ende ein wichtiger Arbeitssieg für die Kickers.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
0
1
+Video

Ein bitterer Nachmittag für die Kickers vor 3180 Zuschauern im Gazi-Stadion: Trotz intensiver Bemühungen unterlagen sie der SG Barockstadt knapp mit 0:1. Der entscheidende Treffer fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel, als Moritz Dittmann in der 48. Minute die Gäste jubeln ließ. Die größte Chance zum Ausgleich vergaben die Kickers in der 62. Minute, als Flamur Berisha mit einem Handelfmeter scheiterte und damit die Hoffnung seiner Mannschaft auf Zählbares vergab. Barockstadt verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und nahm einen wertvollen Auswärtssieg mit.

Gestern, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
0
0
+Video

Ein Duell geprägt von Disziplin, Geduld und taktischer Strenge endete vor 1961 Zuschauern mit einem 0:0. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Am Ende blieb es ein Duell ohne Sieger, das beiden Teams nur einen Punkt einbringt.

Gestern, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
1
2
+Video

Daniel Gleiber brachte Mainz II in der 41. Minute in Führung, ehe Fabio Moreno Y Fell in der 57. Minute zum 0:2 nachlegte. Walldorf stemmte sich in der Schlussphase vehement gegen die Niederlage und kam durch Marcel Carl in der 90.+2 Minute zum Anschluss. Zu mehr reichte es jedoch nicht – Mainz II verteidigt seine Position im Spitzenfeld der Tabelle.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
1
0
Abpfiff
+Video

Schott Mainz sicherte sich im Kellerduell einen enorm wichtigen 1:0-Heimsieg. Alexander Luigi Rimoldi markierte in der 22. Minute den Treffer des Tages, der den gastgebenden Aufsteiger noch einmal hoffen lässt. Bayern Alzenau rannte lange an, fand aber kaum Mittel, die kompakte Defensive der Mainzer aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein starker Nachmittag für Schott, das sich im Abstiegskampf zurückmeldet.

Heute, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
1
2

Den erste Sieg seit September durfte der SGV Freiberg beim formstarken SC Freiburg II bejubeln. Nach 23 Minuten sorgte Meghon Valpoort für die Führung, die Leon Petö per Elfmeter (32.) zu einem 2:0 ausbaute. Den Hausherren gelang durch Leon Catak (45.) zwar der Ausgleich, zu mehr reichte es allerdings nicht.

