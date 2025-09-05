SGV Freiberg siegt weiter, Kickers Offenbach und Homburg teilen Punkte

Vor stimmungsvoller Kulisse am Bieberer Berg entwickelte sich ein intensives Spiel zweier ambitionierter Teams. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Valdrin Mustafa in der 7. Minute zur frühen Führung traf. Homburg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam bereits in der 16. Minute durch Phillipp Steinhart zum Ausgleich. Kurz vor der Pause belohnten sich die Offenbacher erneut: Dominik Crljenec markierte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste stärker auf den Ausgleich, der schließlich in der 68. Minute durch Nicolas Jörg gelang. Beide Teams suchten bis zum Schluss den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch bei einer Punkteteilung. ---

In Walldorf unterstrich der SGV Freiberg eindrucksvoll seine aktuelle Dominanz in der Liga. Bereits in der 9. Minute brachte Tino Bradara die Gäste in Führung. Walldorf kämpfte sich jedoch zurück und erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Felix Kendel den Ausgleich. Doch nach dem Wechsel zeigte Freiberg, warum es aktuell das Maß aller Dinge in der Regionalliga Südwest ist. Ryan Adigo traf in der 60. Minute zum 2:1, bevor Matt-Brahan Zié in der 73. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel festigt Freiberg die Tabellenführung eindrucksvoll. ---

Steinbach Haiger (13 Punkte, 14:6 Tore) empfängt die Stuttgarter Kickers (7 Punkte, 6:8 Tore). Die Hausherren wollen ihren starken Saisonstart bestätigen, während die Gäste punkten müssen, um nicht den Anschluss an das obere Mittelfeld zu verlieren. ---

Großaspach steht mit zehn Punkten auf Rang drei, Kassel folgt auf Platz elf mit fünf Punkten. Die Gäste sind Favorit, während Kassel auf einen Heimsieg und wichtige Zähler hofft. ---

Mainz 05 II liegt auf Rang sechs (8 Punkte) und möchte gegen Fulda Lehnerz (6 Punkte, Platz 10) eine Serie starten. Ein Duell, bei dem die Hausherren leicht favorisiert sind. ---

Trier (5 Punkte, Platz 13) empfängt Alzenau (5 Punkte, Platz 14). Beide Teams stehen im Mittelfeld und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. ---

Bahlingen (3 Punkte, Platz 17) trifft auf Sandhausen (4 Punkte, Platz 16). Zwei Kellerteams, die dringend Zähler sammeln müssen, um nicht weiter in Abstiegsgefahr zu geraten. ---

Balingen (3 Punkte, 18 Tore) empfängt Frankfurt (10 Punkte, Platz 4). Die Hausherren stehen als Aufsteiger mit nur einem Sieg in Bedrängnis, während Frankfurt die Serie der Spitzenmannschaften weiter ausbauen will. ---

