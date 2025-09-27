SGV Freiberg siegt weiter, herber Dämpfer für die Stuttgarter Kickers

Die Gastgeber setzten früh ein Ausrufezeichen, als Maximilian Wagner bereits in der fünften Minute das 1:0 erzielte. Offenbach antwortete postwendend durch Marc Wachs in der 13. Minute und ging noch vor der Pause durch Ron Berlinski (43.) und Boubacar Barry (45.+2) mit 3:1 in Führung. Nach der Halbzeit kämpfte Sandhausen sich zurück: Pascal Testroet traf in der 49. Minute, Niklas Tarnat glich in der 57. Minute aus, ehe Testroet in der 83. Minute den Siegtreffer markierte. ---

In Frankfurt ging Oscar Wiklöf bereits in der 6. Minute für Freiburg II in Führung. Ben-Luca Fisher glich für die Gastgeber in der 31. Minute aus. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit, als Mathias Fetsch in der 90.+2 Minute das 2:1 für die Gäste erzielte. ---

Fulda-Lehnerz geriet erst spät in Rückstand, als Ole Käuper in der 70. Minute per Foulelfmeter für Steinbach Haiger traf. Tobias Göbel konnte nur neun Minuten später für die Hausherren zum 1:1 ausgleichen, womit die Partie mit einem gerechten Unentschieden endete. ---

Mainz 05 II legte früh vor durch Fabio Moreno Fell in der 20. Minute. Abdellatif El Mahaoui konnte kurz nach Beginn in der 18. Minute noch den 1:1-Ausgleich markieren, doch Yunus Malli erzielte in der 90. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer für die Gäste. ---

Freiberg legte gegen Kassel früh vor: Julian Kudala traf in der 13. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Leon Petö auf 2:0. Kassel antwortete umgehend, Adrian Bravo-Sanchez verkürzte in der 20. Minute. Einen Foulelfmeter verwandelte Gal Grobelnik in der 31. Minute zum 3:1, während Freibergs Abou Ballo in der 32. Minute Gelb-Rot sah. KSV scheiterte in der 62. Minute mit einem Foulelfmeter an Keeper Petö. Phinees Bonianga brachte in der 87. Minute den Anschlusstreffer, doch Freiberg sicherte den knappen Sieg. ---

In Homburg erzielte Michael Kleinschrodt in der 49. Minute die Führung für Sonnenhof Großaspach. Die Hausherren glichen erst spät durch Phillipp Steinhart in der 86. Minute aus, sodass die Partie nach intensivem Schlagabtausch gerecht 1:1 endete. ---

Trier setzte ein frühes Zeichen, als Damjan Marceta in der 6. Minute zum 1:0 traf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Mateo Biondic in der 61. Minute, Sven König machte in der 66. Minute mit dem 3:0 den Sieg für die Gastgeber perfekt. ---

In Bahlingen gingen die Gastgeber durch Rico Wehrle in der 26. Minute in Führung. Lennart Grimmer glich in der 48. Minute aus, bevor Muhammed Yasin Batuhan Zor in der 68. Minute Walldorf erneut in Führung brachte. Holger Bux sorgte in der Nachspielzeit für den 2:2-Endstand. Die Partie war zudem von zwei Gelb-Roten Karten aufseiten der Gastgeber geprägt: Luca Köbele in der 34. Minute und Karim El Abed in der 67. Minute. ---