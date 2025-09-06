SGV Freiberg siegt weiter: "Die Bank hat das Spiel entschieden"

Starker Beginn mit frühem Führungstreffer

Die Gäste erwischten den besseren Start. Nach nur neun Minuten brachte Tino Bradara Freiberg per Standard mit 1:0 in Führung. Doch die anfängliche Dominanz ließ im Laufe der ersten Halbzeit nach. „Wir sind sehr gut reingestartet in der ersten Halbzeit, erzielen früh das Tor durch den Standard. Nach dem Tor hatten wir phasenweise kaum zweite Bälle gewonnen. Die Abstände waren nicht eng genug beieinander. Die Zustimmung hat nicht gepasst und es war keine Leidenschaft auf dem Platz“, kritisierte Lushtaku die Phase vor der Pause. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Walldorf durch Felix Kendel der Ausgleich.

Bankspieler drehen das Spiel

Nach dem Seitenwechsel zeigte Freiberg ein anderes Gesicht. Die Einwechselspieler sorgten für frischen Schwung und entschieden die Partie. „Das haben wir in der zweiten Halbzeit ganz anders gemacht. Wir haben so eine brutale Qualität auf der Bank, und heute hat die Bank das Spiel entschieden“, erklärte Lushtaku. Ryan Adigo brachte die Gäste in der 60. Minute erneut in Führung, ehe Matt-Brahan Zié in der 73. Minute auf 3:1 erhöhte.

Verdienter Auswärtssieg

Am Ende sprach der Freiburger Trainer von einem klaren Resultat: „Und wenn man sich die Verhältnisse zur ersten und zweiten Halbzeit anguckt, haben wir hochverdient gewonnen.“ Mit nun 18 Punkten aus sechs Spielen liegt der SGV unangefochten an der Tabellenspitze.

Ausblick auf Bahlingen

Am kommenden Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen den Bahlinger SC der nächste Gegner. Freiberg geht als klarer Favorit in die Partie, doch die bisherigen Siege haben gezeigt, dass es in dieser Liga keine einfachen Aufgaben gibt. Lushtaku dürfte erneut auf die Breite seines Kaders setzen, die zuletzt in Walldorf den Unterschied machte.