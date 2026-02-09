SGV Freiberg siegt in der Türkei gegen ukrainischen Erstligisten

– Foto: Imago Images

Für den SGV Freiberg stand im Trainingslager der letzte internationale Härtetest an. Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest traf heute auf Epicentr Kamyanets-Podilskyi aus der ukrainischen ersten Liga. Der Aufsteiger und Zweitliga-Meister der Vorsaison rangiert aktuell auf Platz 14 und bot damit einen anspruchsvollen Prüfstein zum Abschluss der intensiven Vorbereitungstage in der Türkei.

Bereits um 16 Uhr türkische Zeit ging es los im letzten Test im Rahmen des Trainingslagers von Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg. Nach einer umkämpften ersten Hälfte ging es für die Freiberger mit dem Treffer zum 1:0 in den zweiten Durchgang. Wie bereits in den Tests zuvor erwies sich Meghon Valpoort als Torjäger und traf zum gewinnbringenden 1:0. Im Anschluss versuchten beide Teams nochmals viel, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen.

Der SGV Freiberg hat im Trainingslager in der Türkei ein umkämpftes Testspiel gegen den FC Qizilqum mit 1:1 beendet. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit geriet der Regionalligist in der 30. Minute in Rückstand. Freiberg blieb jedoch geduldig, arbeitete weiter an seinen Abläufen und steigerte den Druck. In der 70. Minute belohnte sich die Mannschaft: Meghôn Valpoort erzielte den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase hatte der SGV noch Möglichkeiten, den Siegtreffer nachzulegen. Insgesamt war es ein wertvoller Härtetest, bei dem vor allem Spielrhythmus und Abstimmung im Mittelpunkt standen.