SGV Freiberg siegt beim VfR Aalen, SSV Reutlingen bezwingt den Waldhof

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TuS Ergenzingen – TSG Balingen 2:4

Balingen begann konsequent und ging durch Niklas Bender in der 19. Minute in Führung. Ellis Mustafic erhöhte in der 38. Minute. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Kristof Petes-Varga (47.), doch fast im Gegenzug stellte erneut Niklas Bender (48.) den alten Abstand her. Oktay Yalcinkaya traf in der 52. Minute zum 1:4. Abdullah Emin Yelek sorgte in der 80. Minute für den 2:4-Endstand.

VfR Aalen – SGV Freiberg 1:4

Atiqullah Fetrati brachte Freiberg früh in Führung (17.). Malte Winkler traf in der 27. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause aber übernahmen die Gäste klar das Kommando: Roman Timoshenko (49.), Matteo Müller (67.) und ein Eigentor von Philipp Stehle (69.) entschieden das Spiel zugunsten des SGV. Aalen fand keine Antwort mehr.

FC-Astoria Walldorf – Bahlinger SC 3:2

Walldorf legte einen Blitzstart hin: Sam Dennig traf bereits in der 2. Minute. Nach der Pause drehte Bahlingen die Partie durch einen Doppelpack von Ali Al Maanaqi (53., 71.). Doch in der Nachspielzeit schlug Walldorf spektakulär zurück: Simeon Pentchev erzielte erst den Ausgleich (90.+2) und dann den umjubelten 3:2-Siegtreffer (90.+5). Ein dramatischer Heimsieg.

SG HD-Kirchheim – SG Sonnenhof Großaspach 0:3

Die Gäste präsentierten sich abgeklärt und effektiv. Simone Giovanne Doria traf in der 33. Minute, Sidar Demirköprü legte in der 38. und 62. Minute nach. Kirchheim hatte kaum Antworten und blieb offensiv harmlos.

SSV Reutlingen – SV Waldhof Mannheim 2:0

Reutlingen setzte sich dank einer starken ersten Halbzeit durch. Niko Lucic traf in der 22. Minute, Elia Borgia erhöhte kurz vor der Pause (44.). Mannheim mühte sich in der zweiten Hälfte, doch Reutlingen verteidigte clever und brachte den Sieg über die Zeit.

Freiburger FC – TSG 62/09 Weinheim 1:3

Weinheim ging früh durch Muhammed Taha Kilichan (8.) in Führung und baute diese nach der Pause durch Tom Gebauer (50.) aus. Luis Schneider machte es kurz spannend (56.), doch Donat Gervalla stellte in der 67. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

