SGV Freiberg siegt beim Spitzenreiter, FC Homburg geht leer aus

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen nach 22 Minuten durch Justin Steinkötter in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Jakob Pfahl für den TSV auf 2:0. Die über 2.500 Zuschauer sahen erst nach 70 Minuten den Anschlusstreffer der Hausherren durch Sven König. Trier kämpfte bis zum Schluss, konnte sich allerdings nicht mehr belohnen. ---

Im Kellerduell gab es einen klaren Heimsieg für die Frankfurter Reserve. Louis Kolbe brachte die Eintracht nach 12 Minuten in Führung. Vor der Pause erhöhte Marcel Wenig (34.) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein schneller Doppelschlag von Kaan Inanoglu (49.) und Max Hauswirth (53.) für die Entscheidung. Noah Fenyö (71.) und Daniel Starodid (83.) machten schlussendlich das halbe Dutzend voll und sorgten für einen enorm wichtigen Heimdreier für die Frankfurter. Auf der anderen Seite bleibt Villingen weiter abgeschlagenes Schlusslicht. ---

Die Stuttgarter Kickers zeigten sich gegen den 1. Göppinger SV in starker Form und feierten einen 3:0-Heimsieg. Nevio Schembri brachte die Hausherren mit einem Doppelpack (28., 41.) bereits vor der Pause auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mario Borac in der 61. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Vor 5380 Zuschauern lieferten die Kickers eine starke Leistung ab und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe, während Göppingen weiter in der unteren Tabellenhälfte steckt. ---

Im Duell zweier Mittelfeldteams behielt der FC-Astoria Walldorf bei FSV Mainz 05 II knapp mit 2:1 die Oberhand. Die Gastgeber gingen zunächst durch einen Foulelfmeter von Korbinian Burger in der 56. Minute in Führung. Doch Walldorf antwortete in der Schlussphase eindrucksvoll: Marcel Carl drehte das Spiel mit einem Doppelschlag (78., 80. Foulelfmeter) binnen zwei Minuten. Mit dem Sieg zieht Walldorf in der Tabelle an Mainz vorbei. ---

Ein wichtiges Duell im Abstiegskampf entschied der KSV Hessen Kassel mit 2:0 gegen den FC Gießen für sich. Nach torloser erster Hälfte brachte Adrian Bravo-Sanchez die Gastgeber in der 49. Minute in Führung. Gießen versuchte anschließend, eine Antwort zu finden, blieb aber im Angriff harmlos. In der Nachspielzeit machte Jan Dahlke (90.+4) mit dem 2:0 alles klar. ---

Der FSV Frankfurt musste im Kampf um die Spitzenplätze einen herben Rückschlag hinnehmen. Beim Bahlinger SC unterlagen die Gäste nach einer turbulenten Partie mit 2:3. Rico Wehrle brachte Bahlingen in der 36. Minute mit 1:0 in Führung, doch Frankfurt schlug kurz vor der Pause durch Timo Hildmann (45.) zurück. Nach dem Seitenwechsel brachte Vasco Walz die Hausherren erneut in Führung (56.), bevor Holger Bux in der 70. Minute auf 3:1 erhöhte. Sho Sannomiya verkürzte für Frankfurt in der Nachspielzeit (90.+4), doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Während Bahlingen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt, verliert Frankfurt an Boden im Titelrennen. ---

Die Offenbacher Kickers haben mit einem 3:0-Erfolg bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz ein Ausrufezeichen gesetzt und sind nun punktgleich mit Tabellenführer TSG Hoffenheim II. Dimitrij Nazarov brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Kristjan Arh Cesen in der 58. Minute auf 2:0, bevor Jan Urbich in der 88. Minute den Endstand herstellte. ---

Freiburg II sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den FC 08 Homburg. Ruben Müller brachte die Gastgeber früh in Führung (7.), doch Markus Mendler glich per Foulelfmeter aus (11.). Daniel Kalajdzic drehte die Partie für Homburg (23.), doch Freiburg antwortete mit einem Doppelschlag von Florent Muslija (69.) und Alessio Besio (71.). Kurz darauf sah Besio die Rote Karte (80.), doch Freiburg verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff. ---