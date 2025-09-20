SGV Freiberg siegt beim OFC, Stuttgarter Kickers mit Pleite

Die Offenbacher Kickers mussten am heimischen Bieberer Berg eine bittere Niederlage hinnehmen. Zwar brachte Dominik Crljenec die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Gal Grobelnik glich in der 36. Minute aus und verwandelte nur vier Minuten später einen Foulelfmeter zur Führung. Nach der Pause setzte Henrick Selitaj in der 70. Minute das 3:1, bevor Meghôn Valpoort in der 88. Minute nachlegte. Zwar verkürzte Chernoh Bah in der Nachspielzeit noch auf 2:4, doch fast im Gegenzug stellte Julian Kudala mit dem 5:2-Endstand in der 90.+3 Minute den Freiburger Sieg sicher. Der Spitzenreiter bleibt damit ohne Punktverlust. ---

In einer spannenden Partie holte sich die U23 des SC Freiburg wichtige Punkte. Der erste Treffer fiel in der 26. Minute zur Führung der Breisgauer. Nach dem Ausgleich durch Tobias Göbel in der 72. Minute schlug Freiburg nur eine Minute später zu. Mit diesem 2:1 befreit sich der Sport-Club aus der unteren Tabellenhälfte, während Fulda-Lehnerz weiter im Keller festhängt. ---

Vor 3445 Zuschauern im Auestadion setzte Kassel ein Ausrufezeichen. Bereits in der 5. Minute traf Yannick Stark zur Führung. Elsamed Ramaj legte in der 37. Minute nach, ehe Lukas Rupp in der 56. Minute endgültig den Deckel auf die Partie setzte. Mit dem 3:0 feierte Kassel einen klaren Heimsieg, während die Kickers den Anschluss nach oben erst einmal verloren. ---

Walldorf sicherte sich trotz Unterzahl einen beeindruckenden Heimerfolg. Marcel Carl eröffnete in der 9. Minute, ehe Marvin Mutz in der 50. Minute erhöhte. Johannes Gansmann verkürzte in der 66. Minute für die Gäste, doch Maximilian Philipp Waack in der 80. Minute und Marlon Ludwig in der 87. Minute sorgten für klare Verhältnisse. Trotz der Roten Karte gegen Dennis Egel in der 38. Minute überzeugte Walldorf mit Effektivität und Kampfgeist. ---

Eine Partie voller Dramatik erlebten die Zuschauer in Mainz. Yunus Malli brachte die Gastgeber in der 40. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhte Raúl König in der 68. Minute auf 2:0. Doch Homburg kam zurück: Manuel Kober verkürzte in der 72. Minute und traf in der 90.+4 Minute sogar noch zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich. ---

Eintracht Trier feierte vor 2815 Zuschauern einen emotionalen Heimsieg. Mateo Biondic war der Mann des Spiels: In der 33. Minute traf er zur Führung, ehe er in der 76. Minute das 2:0 nachlegte. Zwar konnte Pascal Testroet in der 89. Minute verkürzen, doch Fabio Lohei setzte in der 90.+6 Minute den Schlusspunkt. ---

Bahlingen stemmte sich mit Leidenschaft gegen den Favoriten aus Frankfurt. Erijon Shaqiri brachte die Hausherren in der 55. Minute in Führung. Doch Cas Peters glich in der 75. Minute für die Gäste aus. Mit dem 1:1 holte Bahlingen einen wichtigen Punkt, bleibt aber weiter im Tabellenkeller. ---